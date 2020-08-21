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Gündem Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:40:00 -
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin Fatih Sondaj Gemisi tarafından Tuna-1 bölgesinde yapıldığını bölgede 320 milyar metreküplük doğalgaz bulduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Ülkemizin gücünü arttırmasını temenni ediyorum"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yapan İBB Başkanı İmamoğlu "Bulunan doğal gaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi'nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

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