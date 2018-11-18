Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın

Tüketici derneği temsilcileri, bazı fırsatçıların vatandaşları arayıp kendilerini "yetkili kombi bakım servisi" olarak tanıttığını veya internete bu şekilde ilan verdiğini belirterek yetkili olmayan bu kimselerin yedek parçaları pahalıya sattığını ve yüksek bakım ücreti aldığını kaydetti.

Dernek yetkilileri, bu kimselerin zaman zaman sağlam kombiyi bozukmuş gibi gösterip yeni ürün satmaya çalıştığını ifade ederek, tüketicileri sıcak bir kış geçirmeyi amaçlarken dolandırılmamaları konusunda uyardı.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüketicilerin, kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğumasıyla kombilerini bakımdan geçirmeye başladığını söyledi.

Kombi bakımlarının yapılmasının can ve mal kaybı riskine karşı önemli olduğunu vurgulayan Koçal, "Bunun farkında olan bazı fırsatçılar, tüketicileri arayarak, kendilerinin yetkili servis olduklarını, kombi bakımını uygun fiyata yaptıklarını söylüyor." dedi.

Koçal, bu kişilerin internette arama motorlarına veya sosyal medyaya da ilan ve reklam vererek tüketicilerin dikkatini çektiğini ancak gerçeğin böyle olmadığını vurguladı.

Bu kimselerin tüketicilerin sıcak bir kış geçirme isteklerini kötü kullandıklarını aktaran Koçal, "Bu fırsatçılar geliyor, kombiye bakım yapmış gibi gözüküyor, kimi zaman gerekli olmadığı halde bir parçayı değiştiriyor. Yetkili olmayan bu kimseler yedek parçaları pahalıya satarken yüksek bakım ücreti alıyor. Ayrıca bazıları sağlam kombiyi bozukmuş gibi gösterip yeni ürün veya kombi satmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Yetkili servisi bizzat firmayı arayıp öğrenin"

Koçal, kurumsal şirketlerden arıyorlarmış gibi konuşan, kapılara kart bırakan, internete reklam veya ilan veren kimselere itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, bu servislerin çoğunun yetkili olmadığını söyledi.

Kombi bakımlarını yaptıracak vatandaşların kombiyi aldığı satıcıdan yetkili servisi öğrenebileceğini dile getiren Koçal, "Kombi markalarının internet sitelerinde yetkili servislerin numarası mutlaka olur. Eğer yoksa bu firmalardan arayarak yetkili servisler öğrenilebilir. Tüketiciler bizzat kendisi arasın." ifadelerini kullandı. Koçal, araştırarak yetkili servisi çağıran tüketicilerin mağdur olmayacağını kaydederek, bu şekilde kışın kombinin iyi performans göstermesini de sağlayacağını aktardı.

"Yetkisiz servis hizmeti nitelikli dolandırıcılıktır"

Aziz Koçal, kombi bakım sırasında değişecek parçanın bir yıl garantisi olacağını belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Kombi arıza vermiş ve arızayı gidermek için servis hizmeti alıyorsanız, yapılan hizmet bir yıl garantili olup aynı arızayı bir yıl içerisinde tekrar verirse servis hiçbir ücret almadan arızayı gidermek zorundadır. Kombinin arızası yerinde giderilemiyorsa ve servise götürülmesi gerekiyorsa mutlaka servis fişi düzenlenmeli, tespit edilen arıza düzenlenen servis fişine yazılmalıdır. Tüketici servis fişini tarih atarak imzalayıp bir suretini mutlaka muhafaza etmeli. Kombinin serviste bekleme süresi 20 iş günüdür, bir ürün serviste 20 iş gününde fazla kalamaz."

Koçal, garanti kapsamında olan kombilerin mutlaka kullanım kılavuzunda belirtilen kurallara göre kullanılması gerektiğini, aksi taktirde garanti kapsamı dışında kalacağını bildirdi. Tüm bu uyarılara rağmen yetkisiz servislerden hizmet alımı yapan ve sorun yaşayan tüketicilerin mutlaka yargıya gitmesi gerektiğini dile getiren Koçal, "Unutulmamalı, yetkisiz servis hizmeti vermek nitelikli dolandırıcılık suçudur. Bakım yaptırırken kombinizden ve paranızdan olmayın." dedi.

"Arızasız parçaları bile değiştirebiliyorlar"

Türkiye Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, kış aylarının gelmesiyle birlikte tüketicilerin kendilerini arayıp, SMS veya e-posta gönderip yetkili olmayan bu servislerden gördüğü zararı anlattıklarını söyledi.

Küçük, "Kendilerini yetkili servis olarak tanıtan kişi ve firmalar, yaptıkları hatalar ve aldıkları fahiş fiyatlarla tüketicileri, vatandaşları mağdur ediyor." ifadesini kullandı.

Bu kimselerin gerçek yetkili servislerin kullandıkları telefonlara benzer çağrı numaralarını, internet web sayfalarını kullanarak tüketicileri yanılttığını dile getiren Küçük, garanti kapsamında ücretsiz yapılacak onarımları ücret karşılığı yaptıklarını, ürüne müdahale ederek garanti kapsamı dışına çıkmasına yol açtıklarını söyledi.

Küçük, bu kimselerin bazen orijinal parçaları alarak, arızası olmadığı halde, parça değiştirip yüksek ücret talep ettiklerini vurguladı. Levent Küçük, "Ürün ile ilgili arızayı yerinde gidermek yerine, iş yerlerine götürüp, yapılan işlemi, değiştirilen parçaları gizliyorlar, ehil olmayan kişi ve firmaların yaptığı bakımlar, yangın ve gaz kaçağı benzeri facialara yol açıyor, mal ve can kaybı ortaya çıkıyor." diye konuştu.

"Gelen elemanın iş yeri kimlik belgesine bakın"

Küçük, garanti kapsamındaki ürünlerin bakım ve tamirinin mutlaka yetkili servis vasıtasıyla yaptırılması gerektiğinin altını çizerek, şu uyarılarda bulundu:

"Yetkili servis olarak kendilerini tanıtanlardan iş yeri kimlik belgesi istenmeli, gelen elemanlar yetkili servisten mutlaka teyit edilmeli. Yapılan işlemle ilgili mutlaka servis fişi alınmalı, yapılan işlemlerin servis fişine eksiksiz yazılması sağlanmalı. Servis sonrası ödenen ücretler için fatura ya da fiş mutlaka alınmalı, yapılan işlemler, değiştirilen parçalar faturaya yazılmalıdır. Yaşanan mağduriyetlerle ilgili ilçe ve il tüketici hakem heyetlerine müracaat edilmeli."

Küçük, yaşanılan sorunlarla ilgili tüketicilerin Alo 175 Tüketici Şikayet Telefon Hattına ve http://tuketici.gtb.gov.tr/tuketici-sikayetleri internet adresine şikayette bulunabileceğini söyledi.