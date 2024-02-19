Doğalgaz keşfi! Piyasa değeri 3 milyar lira: 300 milyon metreküp daha! Türkiye'ye müthiş doğalgaz müjdesi!

Yerli ve milli doğal gaz için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 3 bin metre derinlikteki 5 kuyuda doğal gaz sondajı yapılıyor. Çalışmaların sürdüğü kuyulardan ikisinde doğal gaz rezervi bulundu. Yakın zamanda bulunan doğal gaz üretime başlayacak ve farklı noktalara dağıtılacak. Bölgedeki çalışmalar hakkında A Haber'e bilgi veren TBNG CEO'su Sinan Furat dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili A Haber'e TBNG CEO’su Sinan Fuat önemli bilgiler verdi: “Tahminlerimize göre 1,5-2 ay içerisinde buradan çıkarttığımız doğal gazı yine bu bölgedeki 60'a yakın sanayicimize, kendi boru hattımıza ileteceğiz” dedi.

SAHADAKİ İLK TESPİT 300 MİLYON METREKÜP

Şu an İstanbul Silivri'de Değirmenköy'deki doğal gaz arama sahasındayız. Burada keşifini yaptığımız 300 milyon metreküp doğal gazı çok kısa süre içerisinde üretime alacağız. Aslında ülke ekonomimize kazandıracağız. Bildiğimiz üzere ülkemizde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için Enerji ve Tabiii Kaynaklar Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı projeleri kapsamında yoğun bir çaba sarf ediliyor. Biz de özel sektör öncüsü olarak Türkiye Petrolleri ile birlikte aynı bölgede yan yana parsellerde üretim yapıyoruz. Bu bulunduğumuz sahada ilk tespitimiz 300 milyon metreküp. Açacağımız yeni sondaj kuyuları ile bu miktarı artırmayı düşünüyoruz.

4 KUYU DAHA AÇILACAK

2024 programımız kapsamında 4 kuyu daha açacağız. Oradaki beklentimiz yaklaşık yine 300 milyon metreküp. Bu sene biz 500-600 milyon metreküp doğal gazı üretime alabilirsek ülke olarak o kadar az gazı yurt dışından ithal edeceğiz.

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KEŞFEDİLEN DOĞAL GAZ NE ZAMAN DAĞITALACAK?

Doğal gaz tüketimimizin ülke olarak şu anda yüzde 1,5-2'sini ancak üretebiliyoruz. Karadeniz gazı ile birlikte bu rakam yukarı çıkıyor. İnşallah biz de özel sektör oyuncuları olarak bu rakamı ne kadar yukarı çıkartırsak yıllık 60 milyar dolar olanenerji maliyetimizi yerli üretim ve kaynaklar sayesinde aşağı çekeceğiz.

NERELERE VERİLECEK?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi enerji üssü yapma projesi var. Burada tabii doğal gaz ana konu. Depolama tesislerimizin kapasitesi yükseliyor. Şu anda 6 milyar metreküplük depolama hacmimiz var. Bu hacim ve yerli üretimimiz arttıkça biz dışa bağımlı ülke olmaktan ihracat yapan ülke olma yolunda ilerleyeceğiz.

Tahminlerimize göre 1,5-2 ay içerisinde buradan çıkarttığımız doğal gazı yine bu bölgedeki 60'a yakın sanayicimize, kendi boru hattımıza ileteceğiz. Bölgenin sanayisini bölgenin doğal gazı karşılayacak. Kendi kendimize enerjimizi üretmiş, üreticimize vermiş olacağız.