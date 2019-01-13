0553 313 94 23

Doğalgaz fiyatları 2019 son dakika ne kadar | 2019 doğalgaz fiyatları 13 Ocak 2019

Spot piyasada doğal gaz fiyatları ne kadar? Doğalgaz fiyatları 2019 son dakika ne kadar? Vatandaş doğalgazın dün itibariyle metreküp ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. 2019 doğalgaz fiyatları 13 Ocak 2019 ne kadar?

13 Ocak 2019 Pazar 14:17
Doğalgaz fiyatları 2019 son dakika ne kadar | 2019 doğalgaz fiyatları 13 Ocak 2019

Spot piyasada doğal gaz fiyatları ne kadar? Doğalgaz fiyatları 2019 son dakika ne kadar? Vatandaş doğalgazın dün itibariyle metreküp ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. 2019 doğalgaz fiyatları 13 Ocak 2019 ne kadar?

AA'nın haberine göre, spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 567 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi bir milyon 271 bin 209 lira oldu. Bu rakam, cuma günü bir milyon 687 bin 448 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 567 lira 44 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 811 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 614 lira 46 kuruş, satış fiyatı ise bin 520 lira 42 kuruş olarak açıklandı. 

Türkiye'ye dün 208 milyon 245 bin 765 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 207 milyon 758 bin 537 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 14:17
  1. doğal gaz fiyatları ne kadar 2019
  2. 13 ocak 2019 doğalgaz
  3. doğalgaz metreküp fiyatı
  4. doğalgaz son dakika
  5. Enerji Piyasaları İşletme AŞ
  6. doğalgaz
  7. igdaş
  8. doğalgaz fatura

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    1. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    2. Mehmet Gürbüz kimdir | AK Parti..
    3. Hagi'nin şampiyonluk favorisi Medipol..
    4. Mehmet Fatih Güven kimdir | AK Parti..
    5. Mehmet Özhaseki: Sizin huzurunuzda..
    6. "Brexit'i gerçekleştiremezsek biteriz"
    7. Gebelik hesaplaması nasıl yapılır? |..
    8. Google Play Store'dan Android..
    9. BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması
    10. Heyet Çorum'a geliyor! Maduro,..
    11. Altın süt mucizesi! Altın süt nedir |..
    12. TVF'den Neslihan'a danışmanlık görevi
    13. İsrail güçleri Filistinlilere ait..
    14. Elektriği daha ucuz kullanabilirsiniz?..
    15. Myanmar'dan skandal uygulama! Tarafsız..
    16. Suriye sınırına sevkiyat sürüyor!..
    17. Bilal Eker kimdir | AK Parti..
    18. Basketbolda maçın ardından
    19. Kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı..
    20. Kerkük'te DEAŞ saldırıları
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
    2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!
    2014'ten beri haber alınamayan kayıp Malezya uçağı, sonunda bulundu!
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı
    Pakistan, uzun menzilli LY-80 hava savunma sistemini fırlattı

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim