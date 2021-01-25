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Ekonomi Doğalgaz faturası taksitle ödenir mi?
Ekonomi

Doğalgaz faturası taksitle ödenir mi?

Kışın gelmesiyle birlikte pandemi döneminde doğalgaz faturalarını ödemekte zorluk çeken vatandaşlar için İGDAŞ tarafından taksitli doğalgaz faturası ödeme kampanyası başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Özmen, pandemi döneminde vatandaşlara yardımcı olmak istediklerini belirtti. şte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-01-25 21:32:00 -
Doğalgaz faturası taksitle ödenir mi?

İGDAŞ tarafından borçlarını ödemede zorluk çeken vatandaşlar için sevindirici bir karar alındı. Alınan bu karara göre ödenmemiş borcu olan vatandaşlardan ilave ücret, komisyon ve vade farkı alınmadan 10 taksit ile doğalgaz faturası ödeme imkanı sağlanacak.

Borcunu nakit olarak ödememek isteyen vatandaşlar ise gecikme bedelini peşinatla beraber ödemeleri durumunda vade farkı olmadan 4 taksitle borçlarını ödeyebilecek.

Vade farkı, ilave ücret ve komisyon yok

Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlardan vade farkı, ilave ücret ve komisyon alınmayacağı bildirildi. 25 Aralık 2020 tarihi ve öncesindeki faturalarda yapılandırma söz konusu olmadı. Bu hizmetten faydalanmak için en az 2 geçmiş faturaya sahip olmak gerekiyor.

Kredi kartı ile borçlarını ödemek isteyenler anlaşmalı olan bankaların kartları ile 10 taksitle ödeme imkanı bulabilecek.

Nakit olarak doğalgaz fatura ödemelerini yapmak isteyenler ise borçlarını 4 taksit ile vade farkı olmadan ödeme imkanına sahip olacak.

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, pandemi sürecinde vatandaşlara destek olmak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kampanya ile evsel ya da ticari tüketim yapan tüm abonelerimizin doğal gaz ihtiyacını kesintisiz sağlayabilmesini; abonelerimizin varsa birikmiş borç yükünü rahatlıkla ödeyebilmelerini hedefliyoruz"

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