Doğalgaz fatura destek ödemesi başladı mı? Doğalgaz desteği başvurusu e Devlet ekranı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğalgaz fatura desteği başvurularının 18 Şubat'ta başlayacağını duyurmuştu. Alie ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Doğalgaz Tüketim Desteğine ilişkin detayları vatandaşlarla paylaştı. Doğalgaz desteği başvurusu yapacak vatandaşlar doğalgaz fatura desteği ödemelerinin ne zaman başlayacağını ve doğalgaz desteği ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Doğalgaz desteği başvurusu e Devlet ekranı!

Doğalgaz destek yardımı kime verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Doğalgaz fatura destek başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Bakan Yanık, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” dedi.

Doğalgaz fatura destek yardım ödemesi ne kadar?

Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek” ifadelerini kullandı.

Doğalgaz fatura destek yardımı başvurusu nereden yapılacak?

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi: “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.”

Elektronik ortamda alınacak başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca detaylı inceleceğinin altını çizen Bakan Yanık, “Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlarımız destekten yararlanmaya hak kazanacak” diye konuştu. Doğalgaz fatura yardımı e devlet üzerinden yapılacak.

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