Galatasaray derbisi öncesi Serdal Adalı'dan açık çek: Kazanın, rakamı siz belirleyin
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yarınki Galatasaray derbisi öncesinde takımın moralini oldukça yükseltti! 3 puan gelirse, prim miktarını yönetim belirlemeyecek!
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yarınki Galatasaray derbisi öncesinde takımın moralini oldukça yükseltti! 3 puan gelirse, prim miktarını yönetim belirlemeyecek!
Şampiyonluk yarışında ağırlığını artırmak isteyen Beşiktaş, yarın ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Kartal kazanırsa, zirveyle aradaki fark 3 puana düşecek. Yani Siyah-Beyazlılar açısından şu ana kadar sezonun en kritik mücadelesi oynanacak...
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, kritik bir karar aldığı öğrenildi. Başkan'ın, Kaptan Orkun Kökçü'ye, "Sizden galibiyet bekliyorum. Kazanırsanız kaç para istediğinizi bana söylemeniz yeterli" dediği belirtildi. Adalı böylece kritik randevu öncesinde futbolcular iştahını ekstra artırdı.
Beşiktaş derbiyi kaybederse, 13. hafta itibarıyla Galatasaray'la fark 9 puana çıkacak. Beraberlik halinde mesafe 6 puanda sabitlenecek. Yönetim bu sebeple "açık çek prim" kozunu devreye soktu. Tüm Türkiye yarınki derbiden çıkacak sonucu merakla bekliyor.
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