Doğal yoldan parasetamol alımı! Parasetamol içeren besinler(ateş düşüren yiyecekler ve gıdalar)

Sizler için bu yazıda birçok ilacın içerisinde yer alan parasetamol maddesi hakkında bilgilendirmede bulunacağız. Eğer belirgin kronik bir hastalığınız varsa mutlaka doktor tavsiyesiyle hareket etmeniz siz ve sevdikleriniz için çok daha iyi olacaktır.

Kısaca Parasetamole değinelim

Asetaminofen veya parasetamol, ateş düşürücü ve ağrı kesici etkisi olan bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol birçok ilaçta yaygın şekilde ateş düşürücü ve ağrı kesici özelliği nedeniyle tercih edilir. DSÖ tarafından onaylanmış bir etken maddedir. Faydalarının yan etkilerine göre çok daha fazla olduğu biliniyor. Ayrıca yeterli bir dozda hamileler tarafından da kullanılabiliyor.

Enginar

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Ağrıların şiddetlendiği ve ateş görüldüğünde enginar tüketilebilir. Kemik ağrılarınız varsa enginar bu sorunu bir nebze olsun çözecektir. Ateşiniz yüksekse enginar parasetamole benzer bir etki gösterir ve ateşinizi düşürür.

Hemen hemen her gün tükettiğimiz kahve

Kahve ve parasetamol arasındaki ilişkisi uzun bir süredir tartışılıyor. Bir miktar kahve içen kişilerin ağrılardan kurtulduğu belirlendi. Kafein ve parasetamol arasında benzerlikler bulunmaktadır. Kemik ağrısı, eklem ağrıları ve baş ağrılarını dindirmek için gün içinde bir miktar kahve alınabilir. İçtiğimiz kahve, vücudumuzda kan dolaşımını dengelediği için kişilerin hissettiği ağrıları da kısa sürede ortadan kaldırır

Her evde bulunan yoğurt

Hem doğal bir probiyotik (Vücudumuzun sindirim sistemi için çok faydalı olan, iyi huylu bakteriler olarak bilinen iyileştirme ve korumayı sağlayan doğal mikroorganizmalar içeren takviye edici gıdalar) olan yoğurt hem de mükemmel bir ağrı kesicidir.

Kedi Otu Çayı

Bitkisel destekle iyileşmek için kedi oto çayı imdadınıza yetişecektir. Kedi otu çayı sayesinde grip ya da enfeksiyon günlerinde ateşin yükselmesinin de önüne geçebilir. Gün içinde tüketilen 3 fincan kedi otu çayı ağrılarınızı dindirebilir.

Badem

E vitamini deposu olarak bilinen badem doğal bir ağrı kesici olarak da tüketilir. Çok yorgun hissettiğinde, parasetamol yerine 10 adet badem tüketirseniz ağrılarınızdan kurtulursunuz. Ancak tüketilen bademin çiğ ve taze olması şarttır.

Kişniş

İçerisindeki zengin vitamin ve minerallerle kişniş de doğal bir parasetamol gibi iş görür. Bu bitkinin tohumunu kaynatarak da tüketebilirsiniz. Ağrıların ve ateşin düştüğünü hissedeceksiniz.

Karanfil Yağı

Parasetamol etkisine sahip karanfil yağının yastığa damlatılması, rahat ve ağrısız bir uyku çekmenize yardımcı olur. Bir bardak suya dökülen karanfil yağı ateşin yükselmesine engel olarak yardımcı olur. Eklem ve kas ağrıları için de karanfil yağını çay veya suya damlatıp tüketmeniz halinde etkilerini hissedersiniz.

Kiraz

Antioksidan olarak bilinen kiraz bir yönüyle parasetamol etkisi gösterir. Kiraz çayı ve meyvesi ağrıları dindirmede parasetamol kadar etkilidir. İlaç tüketmek istemiyorsanız ağrı kesici olarak sabah ve akşam 2 fincan kiraz çayı içebilirsiniz. Yüksek ateş durumunda da kiraz çayı size çok iyi gelecektir.

Parasetamol ilaçlar ne işe yarar?

Orta ve hafif düzeyde ağrıları gidermek için kullanılan ilaçların çoğu parasetamol içermektedir.

Parasetamol’ün faydaları

Soğuk algınlığı ve grip dönemlerinde ateşin yükselmesinin önüne geçer. Aşırı yüksek ateşin ise normal seviyelere gelmesine yardımcı olur.

Özellikle çocuklarda yüksek ateş riskli olduğu için parasetamol tercih edilmektedir. Parasetamol kısa sürede yüksek ateşin önüne geçip düşürür.

Kadınların özel günlerinde ağrıların hafifletilmesi için yine parasetamol kullanılır.

Yine diş ağrısı varsa parasetamol kullanılabilir.

Kronik olmayan kas ve eklem ağrılarında da parasetamol tercih edilir.

Not: Lütfen kronik hastalığı olanlar doktoruna başvurmadan doğal tedavi yöntemlerini tercih etmesin!