  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Doğal yaşam alanındaki köpekler birbirini parçaladı! Bunlar sokaktaki çocuğa, yaşlıya, kadına, engelliye neler yapmaz?
Gündem

Doğal yaşam alanındaki köpekler birbirini parçaladı! Bunlar sokaktaki çocuğa, yaşlıya, kadına, engelliye neler yapmaz?

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle inşa edilen Yayladağı Doğal Yaşam Alanı'nda, tehlikeli ırk köpeklerinin birbirlerini parçaladı. Peki, köpekperestlerin sokaklara salmak istediği bu yırtıcı köpekler, çocuklara, yaşlılara, kadınlara ve engellilere neler yapmaz?

Yeniakit Publisher
2022-04-11 21:57:00 - 2022-04-11 22:04:13
Doğal yaşam alanındaki köpekler birbirini parçaladı! Bunlar sokaktaki çocuğa, yaşlıya, kadına, engelliye neler yapmaz?

Yayladağı yolu üzerinde inşaatı devam eden Yayladağı Doğal Yaşam Alanı'nda köpekler birbirini parçaladı. 

Şikayetler üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ile jandarma tarafından olayla ilgili tutanak tutuldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli, zaman zaman hayvanlar arasında kavgalar ve yaralanmalar yaşandığını ifade ederek, “Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, sokağa bırakılan ve tehlike arz eden köpek ırkların toplanması, sadece Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Mevcut barınağın kapasitesinin yeterli gelmemesinden dolayı toplanan bazı köpekler, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden doğal yaşam alanında muhafaza altına alınmıştır. Tabi bu süre çok kısa olduğu için hayvanları bir arada tutarak, yemeklerini, sularını koyduk. Ama maalesef dönem dönem kavgalar ve yaralanmalar oluyor. Doğal yaşam alanımızda inşaat ve çalışmalar devam ediyor. Bu ve buna benzer olaylar yaşanmasın diye, gerekli tüm önlemleri alıyoruz" dedi.

Köpekperestler, bu yırtıcı köpeklerin sokaklara salınmasını istiyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başıboş köpeklerin toplatılması talimatını vermesine rağmen çoğu belediye bu talimata uymadı. Toplamaya çalışan birçok belediyeye ise, kamuoyunda 'köpekperest' olarak tanımlanan başıboş köpekleri istismar eden gruplar tarafından engel olundu. 

Çocukların, yaşlıların, engellilerin umrunda olmadığı 'köpekperestler', bu toplatılan başıboş köpeklerin tekrar sokaklara salınması için uğraşıyor.

Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!
Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!

Gündem

Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!

Hayvan derneği SOHAYKO'nun maskesi düştü!
Hayvan derneği SOHAYKO'nun maskesi düştü! "Barınaktaki hayvanları aç bıraktı, kızına cip aldı!"

Gündem

Hayvan derneği SOHAYKO'nun maskesi düştü! "Barınaktaki hayvanları aç bıraktı, kızına cip aldı!"

Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!
Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!

Gündem

Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!

Üniversite kampüsünde başıboş köpek dehşeti! Rektörü şikayet eden Haydar Özkan, yeni bir faciaya sebep oluyordu
Üniversite kampüsünde başıboş köpek dehşeti! Rektörü şikayet eden Haydar Özkan, yeni bir faciaya sebep oluyordu

Gündem

Üniversite kampüsünde başıboş köpek dehşeti! Rektörü şikayet eden Haydar Özkan, yeni bir faciaya sebep oluyordu

Asiye Ateş’in ailesine dava açmıştı... SOHAYKO’nun ABD’den gelecek yardımı da engellediği ortaya çıktı
Asiye Ateş’in ailesine dava açmıştı... SOHAYKO’nun ABD’den gelecek yardımı da engellediği ortaya çıktı

Gündem

Asiye Ateş’in ailesine dava açmıştı... SOHAYKO’nun ABD’den gelecek yardımı da engellediği ortaya çıktı

Kampüs mü köpek çiftliği mi? Saldırıya uğrayan öğrencilerden yardım çağrısı!
Kampüs mü köpek çiftliği mi? Saldırıya uğrayan öğrencilerden yardım çağrısı!

Gündem

Kampüs mü köpek çiftliği mi? Saldırıya uğrayan öğrencilerden yardım çağrısı!

Korkunç şüphe: Başıboş köpekleri sözde hayvanseverler mi zehirliyor?
Korkunç şüphe: Başıboş köpekleri sözde hayvanseverler mi zehirliyor?

Gündem

Korkunç şüphe: Başıboş köpekleri sözde hayvanseverler mi zehirliyor?

Köpekperestlerin ölüye bile saygısı yok!
Köpekperestlerin ölüye bile saygısı yok!

Gündem

Köpekperestlerin ölüye bile saygısı yok!

'Terör' sokakta! Başıboş köpekler 5 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı!
'Terör' sokakta! Başıboş köpekler 5 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı!

Yerel

'Terör' sokakta! Başıboş köpekler 5 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay