Doğal yaşam alanındaki köpekler birbirini parçaladı! Bunlar sokaktaki çocuğa, yaşlıya, kadına, engelliye neler yapmaz?

Yayladağı yolu üzerinde inşaatı devam eden Yayladağı Doğal Yaşam Alanı'nda köpekler birbirini parçaladı.

Şikayetler üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ile jandarma tarafından olayla ilgili tutanak tutuldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli, zaman zaman hayvanlar arasında kavgalar ve yaralanmalar yaşandığını ifade ederek, “Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, sokağa bırakılan ve tehlike arz eden köpek ırkların toplanması, sadece Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Mevcut barınağın kapasitesinin yeterli gelmemesinden dolayı toplanan bazı köpekler, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden doğal yaşam alanında muhafaza altına alınmıştır. Tabi bu süre çok kısa olduğu için hayvanları bir arada tutarak, yemeklerini, sularını koyduk. Ama maalesef dönem dönem kavgalar ve yaralanmalar oluyor. Doğal yaşam alanımızda inşaat ve çalışmalar devam ediyor. Bu ve buna benzer olaylar yaşanmasın diye, gerekli tüm önlemleri alıyoruz" dedi.

Köpekperestler, bu yırtıcı köpeklerin sokaklara salınmasını istiyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başıboş köpeklerin toplatılması talimatını vermesine rağmen çoğu belediye bu talimata uymadı. Toplamaya çalışan birçok belediyeye ise, kamuoyunda 'köpekperest' olarak tanımlanan başıboş köpekleri istismar eden gruplar tarafından engel olundu.

Çocukların, yaşlıların, engellilerin umrunda olmadığı 'köpekperestler', bu toplatılan başıboş köpeklerin tekrar sokaklara salınması için uğraşıyor.