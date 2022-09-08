Doğal kemoterapi etkisi yaratan şifalı bitki: Sağlık dolu ökse (çekem) otunun faydaları

ÖKSE OTU

Ökse otu olarak da bilinen çekem otunun, çeşitli hastalıklara iyi gelmesi ve şifa amaçlı kullanılması açısından son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Genellikle Türkiye, Bulgaristan ve Arnavutluk’ta yetişen çekem otunun iyi geldiği hastalıklara siz de çok şaşıracaksınız. İşte ardıç ökse otunun faydaları ve kullanım şekilleri...

Ökse Otu Nedir?

Çekem, Burç ya da Gökçe ağacı ile Viscum, Gui, Mistletoe olarak da isimlendirilen ökse otu, tohumsuz bir bir türdür. "Ökse otu nedir?" sorusuna yanıt olarak, en fazla 100 cm'ye ulaşan dallarının ucunda beyaz yuvarlak meyvelere sahip sarmaşık şeklinde gelişimini tamamlayan bir bitki olduğu söylenebilir.

ÖKSE (ÇEKEM) OTUNUN FAYDALARI

ANTİ BAKTERİYEL

Üst solunum yolu hastalıklarını sıklıkla yaşayan kişilerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir çaydır. İçerdiği ferahlatıcı ve anti bakteriyel maddeler sayesinde boğazdaki enfeksiyona neden olan zararlı hücrelerin sayısını azaltır.

KANSERLİ HÜCRELERİN YAYILMASINI ENGELLEDİĞİ...

Yapılan araştırmalarda çekem otunun kanserli hücrelerin yayılmasını engellediği ve kötü huylu tümörlerin küçülmesini sağladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kanser ilaçlarının içeriğinde de çekem otunun olduğu söylenmektedir.

SIVI KAYBINI ÖNLER

Bazı gıdaların neden olduğu ishal rahatsızlığı sırasında da tüketilmesi hem sıvı kaybını önler hem de bağırsaklarda ishale neden olmuş hücrelerin sayısını azaltır.

EN UYGUN KULLANIM ŞEKLİ

Kullanım açısından çekem otu, en sık şekilde çayı yapılarak tüketilir. Çiğ olarak tüketilmesi nöbetlere neden olduğundan uzmanlar tarafından önerilmeyen bir yöntemdir. En uygun kullanım şekli, kurutulmuş şekilde alınan çekem otunu kaynar su içerisinde bekletip, süzdükten sonra çayını içmektir.

Çekem otunun yaprak ve sap kısmı tüketilebilir ancak meyveleri zehirlidir ve ağız yoluyla tüketilmesi halinde çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

ÖKSE (ÇEKEM) OTU MERHEMİ VE ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

- Çekem otu çiçeklerini ve bir yemek kaşığı tereyağı mikserde krem kıvamına getiriniz. Böcek sokmaları sonrasında, yaralarda ve uçuklarda kullanabilirsiniz.

- Bir su bardağı sıcak suyun içine bir tutam ökse otu atın. Bir gün boyunca oda sıcaklığında demlenmeye bırakın. Daha sonra süzüp tamamen otlardan arındırıp ısıtıp tüketin.

İbrahim Saraçoğlu ökse otu nasıl kullanılır?

Saraçoğlu'nun hazırladığı kürün yapılışı:

1 bardak kaynar suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ökse otunun yaprak ve sapları (kurutulmuş) atılır, 8 dakika demlenmesi beklenir.

Sonrasında süzülür ve içilir.

Her defasında taze olarak hazırlanmalıdır.

Kür 4 hafta boyunca her gün uygulanır ve günde yalnızca 1 bardak içilir.

Ardıç ökse otunun faydaları

Ökse otunun faydalarından bahsetmek gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz.

Kanserle mücadele eder. Ökse otu kanser karşıtı aktiviteye sahiptir.

Tansiyonu dengeler.

Diyabete iyi gelir.

İltihaplanmalarla mücadele eder.

Üst solunum yollarına iyi gelir.

Strese iyi gelir.

Kanamaları durdurur.