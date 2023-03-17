  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Depremlere neden olduğu iddia edilen ABD savaş gemisi bu kez oraya demirledi!

Hayal gerçek oluyor! Borda dünya ligine çıkıyoruz

Türkmenistan'ın Erdoğan teklifine Rusya'dan cevap

Dostluk Konvoyu yola çıktı geliyor! Beklenen haber geldi.. Helal olsun size...

"3'lü koalisyon" Almanya'yı kilitledi... Ülkeyi resmen krize soktular

Doğalgaz ve petrol için… AB ve NATO liderleri Norveç'in gaz platformunu ziyaret ett

KK'dan ilginç HDP açıklaması: Onu gidip ev sahibine soracaksınız!

Hem zıplayıp eğleniyorlar hem de şikayetçiler! Batı tarzı konserde istifa zırvalığı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten olay çıkış... Altın uzmanı bu kez net konuştu! İşte altın fiyatları için yeni tahmin!

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer bembeyaz oldu
Kadın - Aile Doğal kemoterapi çekirdekleri kanseri engelliyor: Bu hiçbir şeye benzemiyor çok ama çok faydalı
Kadın - Aile

Doğal kemoterapi çekirdekleri kanseri engelliyor: Bu hiçbir şeye benzemiyor çok ama çok faydalı

Günde bir elma doktoru uzak tutar sözünü elbet duymuşsunuzdur. İçeriğindeki besleyici vitamin ve mineraller birçok hastalıkla savaşmada vücuda yardımcı oluyor ve yeni yapılan çalışmalar, elma çekirdeklerinin kanser hücreleri üzerindeki etkilerini araştırdı ve sonuçlar gerçekten hayret verici!

Yeniakit Publisher
2023-03-17 20:06:00 -
Doğal kemoterapi çekirdekleri kanseri engelliyor: Bu hiçbir şeye benzemiyor çok ama çok faydalı

Taze meyveler tüketmek her zaman vücudunuza iyi gelir. Ancak elma çekirdekleri kemoterapi ve radyasyon tedavisinin yerine kullanıldığında daha etkili sonuçlar vaat ediyor.

Hiç B17 vitaminini duymuş muydunuz?

B17 vitamini doğal bir kanser hücresi yok edicidir. Hatta kemoterapiden 10.000 kat daha etkili olduğu bilimsel çalışmalar ile kanıtlandı. B17 vitamini elma çekirdeklerinde bulunduğu gibi, şeftali, kiraz, mandalin ve erik çekirdeklerinde de mevcut. Erken teşhis edilen vakalarda doktorunuzun önerdiği tedavi yöntemlerinizin yanında taze meyveleri, çekirdekleriyle birlikte tüketerek tedavinize hız kazandırabilir ve sağlığınıza çok daha hızlı bir şekilde kavuşabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23