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Doğal güzellikleriyle dikkati çeken Susuz Şelalesi'nde Kovid-19 sessizliği

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:27:55 -
Doğal güzellikleriyle dikkati çeken Susuz Şelalesi'nde Kovid-19 sessizliği

KARS (AA) - Kars'ın Susuz ilçesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken Susuz Şelalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Kars-Ardahan kara yolunda, 75 metre yükseklikten dökülen ve yöre halkı tarafından "Su Uçan" olarak adlandırılan Susuz Şelalesi, görenleri hayran bırakıyor.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşayan şelale, kuşlarla şenleniyor.

Kış aylarında tamamen donan, baharda da etrafı yeşeren Susuz Şelalesi, her mevsim ayrı görsel şölen sunuyor.

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