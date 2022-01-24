Pratik güzellik önerileri ile çok kısa sürede güzel görünmek mümkün. Zamandan ve cebinizden tasarruf ettirecek, kolay ve uygulaması pratik tüyolarla güzellik rutininizi baştan yaratın! Bu güzellik tüyoları hayat kurtarıyor! İşte pratik öneriler…

Doğal güzellik için pratik bilgiler

Çözüm kabartma tozunda

Cildinizde çizgiler meydana geliyorsa, banyo lifinin üzerine koyacağınız bir miktar kabartma tozu ile cildinizi ovarak bu çizgilerden kurtulabilirsiniz.

Zeytinyağı, yumurta ve biraz şeker

Ellerimiz ve boynumuz vücudumuzda ilk kırışan yerlerimizdir. Her gün bir sürü farklı krem ya da serum kullanmak yerine bir kabın için biraz zeytinyağı biraz şeker ve bir yumurta sarısını karıştırıp elinize ve boynunuza peeling yapabilir ve zaman için deformelerin azaldığını görebilirsiniz. Haftada 3 kez bu işlemi gerçekleştirin ve işe yaradığına tanık olun.

Bebek yağı faydası

Parlak ve ipeksi bir cilde kavuşmak için günlük vücut nemlendiricinizin içine bir damla bebek yağı ekleyin.

Soğuk su yüz yıkama

Günde 3 kez yüzünüzü soğuk bir suyla yıkadığınız ve bunu bir rutin olarak yaptığınız taktirde yüzünüzdeki sivilce, siyah nokta ya da kızarıklıkların azaldığını hatta yok olduğunu göreceksiniz. Yüzünüz daha parlak ve dinamik bir görünüme kavuşmuş olacaktır.

Tırnak etlerine kayısı yağı

Yoğunluktan bir türkü maniküre gidemiyorsanız, ölü derilerin sertleşip şeytantırnağına dönüşmemesi için, bu bölgelere bir miktar kayısı yağı damlatın.

Sivilceye macun

Diş macunu sivilcenin yağını emerek daha fazla büyümesini engeller. Bezelye büyüklüğünde problemli bölgeye uygulayın. 15 dakika sonra yüzünüzü durulayın.

Kirpikler nemlensin

Kirpiklerinizin ucuna birkaç damla vazelin uygulayıp, tarayın. Böylece daha canlı ve parlak bakışlara sahip olabilirsiniz.

Sirkeyle parlak saçlar

Bir ölçek sirkeyi dört ölçek sodayla karıştırın ve saçınızı bu karışımla ıslatıp, 10 dakika bekleyin. Böylece istediğiniz parlak saçlara kavuşabilirsiniz.

Aspirin maskesi

Aspirin, ılık su ve balı karıştırın. Krem kıvamına gelince yüzünüze sürün ve 15 dakika yüzünüzde tutun. Maske yüzünüzde kurumaya ve cildinizi germeye başlayacak. 15 dakika sonra ılık suyla yüzünüzü durulayın. Aspirin ve balla yapacağınız bu maske harika bir nemlendirici olabilir.