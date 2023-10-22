Doğal gül suyu nasıl yapılır? Osmanlı sultanları asırlardır yüz için de bu teknik ile evde bakım yaptılar!

Gül suyu yıllardan bu yana süregelen doğal kozmetik sektöründe de sıklıkla kullanılan etkili bir maddedir. Krem yapımında da kullanılan gül suyu cilt için en iyi tonik olarak bilinmektedir. Doğal yolarla hazırlayacağınız gül suyu yapımını sizlerle paylaşıyoruz.

Gül Suyu Nasıl Yapılır?

3 kilo gül yaprağı (taze)

Göz kararı su

Gül Suyunun Yapılışı: Derin bir tencere alarak içine su ve gül yapraklarını ilave edin. Gül yaprakları su yüzeyini tamamen örtmelidir. Tencerenin kapağını kapadıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. Gül yaprakları su kaynarken renklerini kaybetmeye ve su gül yapraklarının rengini almaya başlar.

Yapraklar bir müddet kaynadıktan sonra suyun üzerinde birikmiş gül yağı oluşacaktır. Kaynama işlemi tam olarak sonlandığında ocağın altını kapatın ve karışımı süzün. Çıkan posaları atın ve elde edilen suartık gül suyu. Elde ettiğiniz doğal gül suyunu: Gül suyu maskesi ve Gül suyu ile yüz temizliği için kullanabilirsiniz.

Gül Suyu: Osmanlı saraylarında tonlarca gül suyu kullanılıyordu. Çünkü gül suyu yüzü temizler, cildi nemlendirir ve kırışıklıkları giderirdi.

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