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Ekonomi Doğal gazın referans fiyatı 9 bin 594 lira oldu
Ekonomi

Doğal gazın referans fiyatı 9 bin 594 lira oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, önceki gün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 104 milyon 822 bin 765 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 22:26:00 -
Doğal gazın referans fiyatı 9 bin 594 lira oldu

Bu rakam bir önceki gün 105 milyon 523 bin 988 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 594 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 10 milyon 926 bin metreküp olarak tespit edildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 881 lira 92 kuruş, satış fiyatı 9 bin 306 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

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