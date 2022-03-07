Doğal gazın referans fiyatı 9 bin 594 lira oldu

Bu rakam bir önceki gün 105 milyon 523 bin 988 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 594 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 10 milyon 926 bin metreküp olarak tespit edildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 881 lira 92 kuruş, satış fiyatı 9 bin 306 lira 28 kuruş olarak belirlendi.