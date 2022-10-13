Doğal gazı merkezi teknik açıdan mümkün

Dönmez, Vladimir Putin’in Rusya’nın enerji kaynaklarının sevkiyatı için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlamaya yönelik teklifinin değerlendirilebileceğini belirterek, “Ülkemiz bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım” dedi. Dönmez, TürkAkım boru hattının da bu projelerden biri olduğuna işaret ederek, “Şu anda Akkuyu’da devam eden önemli bir nükleer güç santrali projemiz var. Rusya’yla ilişkilerimiz sadece enerji değil, çok farklı alanlarda devam ediyor. Bunlar oturulup konuşulup değerlendirilmesi gereken hususlardır” diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2’de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söylemişti. Putin,“Baltık Denizi’nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz’e yönlendirebiliriz. Böylece Avrupa’ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.