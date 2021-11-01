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Ekonomi Doğal gazda kasım tarifesi
Ekonomi

Doğal gazda kasım tarifesi

Sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife yüzde 49 artışla 3 bin 482 lira olurken, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz ise 4000 olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 04:53:00 - 2021-11-01 04:54:49
Doğal gazda kasım tarifesi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) internet sitesinden kasım ayına yönelik tablo yayınladı.

Konuta zam yok

Yayınlanan tabloya göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak açıklandı.

Bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ekim ayındaki tarifeye göre 1000 metreküp doğal gaz için yüzde 49 artışla 3 bin 482 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise 4000 lira oldu.

Ekim ayında yüzde 15 zam geldi

Doğal gaza ekim ayında da yüzde 15 zam gelmişti.

Zam, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yapılırken mesken tarifesi sabit kalmıştı.

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