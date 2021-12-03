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Ekonomi Doğal gaza zam! Konutta geçerli olacak mı?
Ekonomi

Doğal gaza zam! Konutta geçerli olacak mı?

Doğal gazdan elektrik üreten santrallerde ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 20 zamlandı. Konutta kullanılan doğalgazda fiyat değişmedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 08:48:00 - 2021-12-03 08:50:30
Doğal gaza zam! Konutta geçerli olacak mı?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi bin metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.

Aralıkta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 20 artışla 4 bin 200 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 20 artışla 4 bin 800 liraya çıktı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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