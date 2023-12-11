Doğal gaz zengini Putin'den beklenmedik sözler: Ukrayna makamları halk ağzıyla kafayı yedi! Ülkeyi çıldırttı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın geleceğinin özel askeri harekata katılanların yürüttüğü muharebe faaliyetlerine bağlı olduğunu söyledi.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin, "Silahların ateşlendiği ve İHA'ların başınızın üzerinde sinekler gibi uçtuğu cephede yaşam kolay değil. Bu, Kremlin Sarayı'nın salonlarında kahramanlara madalya verirken bir kadeh şampanya içmekten çok daha zor ve sıradan" dedi.

Özel askeri harekatta görev yapanların cephede Rusya'nın geleceği için çarpıştığının altını çizen Putin, Rusya'nın geleceğindeki birçok şeyin Rus askerlerin muharebe faaliyetlerine bağlı olduğunu ve bunun aleni bir gerçek olduğunu belirtti.

Ödüle layık görülen her askerin hikayesini okuduğunu anlatan Putin, askerlere hitaben "Savaştığınız yerler, nasıl savaştığınız gibi tüm unsurlar etkileyici. Her biri hakkında bir senaryo, ayrı bir program hazırlanabilir" diye konuştu.

'Ukrayna makamları tamamen aklını yitirdi'

Özel askeri harekattan bahsederken Kiev'deki yetkililerin Rusları 'Ukrayna'daki köksüz bir ulus' olarak nitelemesine de yanıt veren Putin, "Eğer Ukraynalı yetkililer tarihi topraklarımızda Rusya'yı yok etme girişimlerine başlamasaydı, insanları oradan sürmeseydi, Rusları 'köksüz bir ulus' ilan etmeseydi asla böyle bir şey yapmazdık. Tamamen delirdiler, tamamen akıllarını yitirdiler, daha basit bir ifadeyle, halk ağzıyla kafayı yediler" ifadelerini kullandı.

Batı'ya da mesaj veren Putin, Rusya'yı zayıflatma ve parçalama girişimlerinin asla başarılı olmayacağını vurguladı.

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2014 yılında Minsk Anlaşmaları imzalandıktan sonra Ukrayna ve Batı'nın anlaşmalardaki hükümleri yerine getireceklerine dair güvence verdiğini anımsatan Rusya lideri, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın daha sonra bu anlaşmaları Ukrayna'yı silahlı faaliyetlere hazırlamak için imzaladıklarını itiraf ettiklerini hatırlatarak Batı'nın tutumuna tepki gösterdi.

Kanada parlamentosunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in katıldığı bir oturumda eski bir Nazi askerinin alkışlandığı skandalla ilgili görüşlerini de paylaşan Putin, "Bu Nazizm'in bir tezahürü değil mi? Gerçek hayatta insanların sokaklarda yakalanıp öldürüldüğü olaylardan bahsetmiyorum bile. Bunu tüm dünyaya gösterdiler. Onlar sadece aptal değil, aynı zamanda neo-Naziler" yorumunu yaptı. (turkrus)

Putin, Batı'nın sırf Rusya'ya zarar vermek için her şeyi yapmaya hazır olduğunun altını çizdi.