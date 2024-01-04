Doğal gaz yardımları ne zaman hesaba yatacak? Doğalgaz fatura yardımı ne olacak, yardımından kimler yararlanabilecek?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte en büyük gider kalemlerinden birisi de doğalgaz faturaları. Özellikle dar gelirli aileleri daha çok etkileyen doğalgaz faturalarıyla ilgili devlet 3294 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında çeşitli yardımlar yapıyor.

KİMLER DOĞAL GAZ YARDIMI ALABİLİYOR?

2024 yılına girilmesiyle birlikte gözler doğalgaz yardımlarına çevrildi. Yüz binlerce vatandaşın gözünü diktiği doğal gaz yardımlarıyla ilgili açıklama geldi. Buna göre önümüzdeki günlerde doğal gaz yardımları hesaplara yatırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan yapılan açıklamada doğalgaz yardımıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Belirlenen başvuru döneminde e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunan Türk Vatandaşlarından doğal gaz arzı sağlanan ilçe/ beldede ikamet eden ve e-Devlet başvuru sürecinde seçtiği, kullanımda olan mesken türünde adına kayıtlı ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği bulunan kişilerden ön eleme kriterlerini geçen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hak sahipliği kararı verilen kişiler faydalanabilmektedir"

Buna göre; doğal gaz arzı sağlanan ilçe ve beldede ikâmet eden vatandaşlar hak sahibi olmaları durumunda fatura yardımı alabilecek.

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2024 DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR OLACAK?

Alınan bilgiye göre söz konusu doğal gaz yardımı 2500 TL ile 3500 TL arasında olacak. Yardım miktarı hak sahibi vatandaşların gelir durumuna göre belirlenecek.

DOĞAL GAZ YARDIMI NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

2022 yılında doğal gaz ödemeleri Şubat ayında yapılmıştı. 2023 yılında ise doğal gaz fatura yardımları Ekim ayında hesaplara yatırıldı. 2024 yılı ödemelerinin zamanında, yani Şubat ayında yapılması bekleniyor.