Doğal gaz ve petrolün ardından bir müjde daha! O ilimizde altın rezervi tespit edildi

Peş peşe gelen doğal gaz ve petrol müjdelerinin ardından yüzleri güldürecek bir haber de altın ile gümüşten geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

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