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Ekonomi Doğal gaz ve petrolün ardından bir müjde daha! O ilimizde altın rezervi tespit edildi
Ekonomi

Doğal gaz ve petrolün ardından bir müjde daha! O ilimizde altın rezervi tespit edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 12:49:00 -
Doğal gaz ve petrolün ardından bir müjde daha! O ilimizde altın rezervi tespit edildi

Peş peşe gelen doğal gaz ve petrol müjdelerinin ardından yüzleri güldürecek bir haber de altın ile gümüşten geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

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Yorumlar

ihsan

Bu tür müjdelere nedense hiç sevinemiyorum, çünkü yıllardır sürekli müjde, büyüyoruz, güçleniyoruz vs ama topluma yansıyan bir fayda yok...
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Onubunu Bilmeyen

Kendin baktınmı gaz, petrol, bor, altın bol. Eskiden avrupalı ve amerikan şirketler bakıyordu. Pahalıya onlardan alalım ve hep muhtaç kalalım diye sondaj ve arama neticelerini negatif diye bize satıyorlardı.
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