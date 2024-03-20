Doğal gaz ve petrolde müthiş gelişme! Birileri çok bozulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen halk toplantısına katıldı. Toplantıda, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yer aldı. Bakan Bayraktar, enerji ve maden alanındaki hedeflerine ilişkin, "Biz inanıyoruz ki, Türkiye'yi enerji ve maden alanında dışa bağımlılıktan kurtarırsak; kendi enerji, kendi petrol ve kendi doğal gazımızı, kömür kaynaklarımızı ekonomiye kazandırabilirsek o nispette bizim ekonomimiz daha güçlü olacaktır. O nispette biz ne enflasyonu ne cari açığı ne dövizi, sorun olarak konuşmayacağız. Bu bize uluslararası anlamda da güç katacak. Bütün hedefimiz bu yolda Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtarmak yolundadır" ifadelerini kullandı.

'Geçtiğimiz 20 yılda büyük adımlar attık'

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için yerli ve yenilenebilir kaynakların devreye alınması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Bu hedefler doğrultusunda kendi enerjimizi, doğal gazımızı, petrolümüzü, kömür kaynaklarımızı ekonomiye kazandırabilirsek ekonomimiz de o nispette güçlenecek. Bunlardan biri Türkiye'nin mutlak suretle kendi yerli kaynaklarını ve yenilenebilir kaynaklarını devreye alması. Bizim Allah'a hamdolsun hem güneşimiz hem rüzgarımız hem jeotermalimiz, birçok kaynağa sahibiz bu anlamda; bunları devreye almamız lazım. Biz geçtiğimiz 20 yılda çok büyük adımlar attık. 2002'de Cumhurbaşkanımızın, 'Her hane halkına doğal gazı götüreceğiz hedefi' doğrultusunda çalıştık. O gün 5 ilde doğal gaz varken, bugün 81 ilin tamamında doğal gaz var" diye konuştu.

1,5 milyon haneye yakın evin doğal gaz ihtiyacının, Karadeniz gazıyla karşılandığını belirten Bayraktar, "Oradaki ürettiğimiz gazı artırmayı hedefliyoruz. Onun için de arama faaliyetlerimize, bu anlamdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin bu anlamda da dışa bağımlılığını bitirecek çalışmaları yapabilmek" ifadelerini kullandı.

'Hedef 100 bin varil'

Bayraktar, doğal gaz arama faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "İmkanlarımız ne kadar iyileşirse, ne kadar yeni keşif yaparsak, ne kadar güçlü olursak bunu da ilk elden hizmet siyasetimiz gereği vatandaşlarımıza sizlere yansıtmaya gayret ediyoruz. Biz petrolde de artan nüfusumuz gereği artan talebi karşılamak için kendi petrolümüzü bulmak için çalışıyoruz. 2021 yılında bir dönem adı terörle anılan 'Gidilemeyen coğrafyalar' denilen Gabar, Bestler, Kato'da yine çok büyük bir petrol keşfi yaptık. Türkiye'nin en kaliteli petrolünü orada üretiyoruz. 37 bin varil günlük üretim yaptık, İnşallah ilk etapta 100 bin varile çıkaracağız" dedi.