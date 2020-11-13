Doğal gaz rezervini çikolatayla kıyaslayan Özgür Demirtaş kahkaha attırdı: Doları ben düşürdüm

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Son olarak doğal gaz rezervinin bulunmasına "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir bidon petrol, bir tane damak çikolata bile etmiyor..." yorumunu yaparak ambargo altındaki mazlum bir ülkeyi örnek göstererek cehaletini ayan beyan ortaya döken Özgür Demirtaş, doların kendisi sayesinde düştüğünü ima ederek komik bir sözler sarfetti.

Faizin yükseltilmesi için lobilerin sözcülüğünü yapan Özgür Demirtaş, sosyal medyada "Hocam dolar düşmeye başladı sesin soluğun kesildi? HAYIRDIR populizm yapacak konu değil diye mi sustun yoksa terste kaldın da canın mı sıkkın?" ifadeleriyle kendisini eleştiren bir vatandaşa tepki gösterdi.

Güldüren iddia: Erdoğan, Demirtaş'ı dinlemişmiş

Erdoğan'ın kendisinin tavsiyelerine uyduğunu iddia eden Demirtaş, eleştirisini hazmedemediği vatandaşa şu sözlerle cevap verdi:

"Senin bu küstahça şeyleri söyleyebildiğin Özgür Demirtaş hocanın, yıllardır söylediklerini, verdiği tavsiyeleri, bugün Cumhurbaşkanı da birer birer Televizyonda söylediğinden olmasın sakın?

Sen asıl şunu sorsana:

Madem Özgür hocanın dedikleri doğruydu, bunca yıldır niye yapmadık?"

Demirtaş devamında ise şunları söyledi:

"Cehalet feci kötü.

Cehaletin getirdiği sahte özgüven daha da kötü.

Adam daha Doların Özgür Demirtaş’ın yıllardır verdiği tavsiyeleri Cumhurbaşkanının TV’den söylemesi ardından düştüğünü anlamamış. Hay Allahım Hay"