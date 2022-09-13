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Dünya Doğal gaz planı suya düştü! Gizli belgeler sızdırıldı
Dünya

Doğal gaz planı suya düştü! Gizli belgeler sızdırıldı

The Guardian'ın haberine göre Avrupa Birliği (AB) Rusya'dan alınan doğal gaza tavan fiyat uygulama planından uzaklaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 12:56:00 - 2022-09-13 13:03:05
Doğal gaz planı suya düştü! Gizli belgeler sızdırıldı

The Guardian'ın haberine göre Avrupa Birliği (AB) Rusya'dan alınan doğal gaza tavan fiyat uygulama planından uzaklaştı, fakat enerji şirketlerinin gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilerleyecek.

Bugün yayınlanan haber, sızdırılan belgelere dayandırıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki ani yükseliş, fosil yakıt şirketlerinin kârlarını olağanüstü bir şekilde yükseltmiş ancak tüketicilerin ve diğer şirketlerin enerji faturalarını da katlamıştı.

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