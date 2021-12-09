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Gündem Doğal gaz keşfinden bir müjdeli haber daha!
Gündem

Doğal gaz keşfinden bir müjdeli haber daha!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Karadeniz'deki doğal gaz keşiflerine ilişkin çok önemli müjde verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TPAO, '427 ton ağırlığında ve 5 katlı apartman büyüklüğündeki BOP ekipmanını, deniz tabanı seviyesinde taşıyarak Türkali-2 kuyusundan Türkali-1 kuyusuna başarıyla ulaştı.' ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 22:17:00 -
Doğal gaz keşfinden bir müjdeli haber daha!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) Twitter'da Karadeniz'de yapılan doğal gaz keşfi ile ilgili bir müjdeli paylaşım daha yapıldı. TPAO'dan yapılan söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"427 ton ağırlığında ve 5 katlı apartman büyüklüğündeki BOP ekipmanını, deniz tabanı seviyesinde taşıyarak Türkali-2 kuyusundan Türkali-1 kuyusuna başarıyla ulaştı! Böylece, operasyon süresini 6 gün kısalttık!"

Geçtiğimiz gün yine TPAO tarafından yapılan açıklamada, Kanuni sondaj gemisinin, Karadeniz'in derinliklerinde yürüttüğü ilk derin deniz kuyu testlerinin başarıyla tamamladığı bildirilmişti.

Gemi, 2154 metre su derinliği ve 3950 metreye varan son derinlikte kuyu testlerini yaptı.

Genişliği 42 metre ve uzunluğu 227 metre olan Kanuni, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de gaz keşfettiği kuyulardaki test çalışmalarını yapmakla görevlendirilmişti.

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