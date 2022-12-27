Doğal gaz keşfi rahatsız etti! İşte skandal paylaşımlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada Karadeniz'de 58 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervinin keşfedildiğini duyurdu.

58 milyar metreküplük yeni keşif

Başkan Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz keşfini 'utanç' olarak nitelendiren gazeteci Zafer Arapkirli, "Cumhurbaşkanı 'müjde' iddiasıyla bazı açıklamalar yaptı. 58 milyar m3 gaz bulunduğunu iddia etti. Bakanlar coşkuyla alkışladı. Basın mensupları niye alkışlamıyor ya? Yanlış bir iş mi yaptık?” diye ekledi. Arka sıralardan “basın” alkışı da geldi. Yazık. Utanç verici!" dedi.

Gültekin çekemedi

Gazeteci Levent Gültekin de yeni keşfi hazmedemeyenler arasında yerini aldı. Gültekin, "Yeraltı kaynağı bulmak elbette iyidir, fakat ülkeler gazla çalışsaydı yani yaşanabilir bir hale gelseydi Suudi Arabistan, Irak, İran, Venezuela gibi en yüksek rezerve sahip ülkelerde çalışırdı. Yani gaza değil demokrasiye, hukuka ihtiyacımız var. açıklamasında bulundu." ifadelerini kullandı.

Can Dündar beklendiği gibi

Firari Can Dündar ise yeni keşfi hedef alarak 'ilginç' nitelemesinde bulundu. Dündar gaz keşfinin yer aldığı haberi alıntılayıp, "İlginçtir: Ne zaman sıkışsa gaz çıkıyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Emin Çapa da aynı yolu benimsedi

Gazeteci Emin Çapa ise, "Bulunan her doğal gaz elbette iyi haberdir. Ancak her olaya akıl penceresinden bakmak gerekir. Bulunan gaz rezervi: 58.0 milyar m3 2021 gaz tüketimi: 59.6 milyar m3 Bu çağda gazla çağ atlayamayız. Japonya'nın, Kore'nin yeraltı kaynağı neredeyse sıfır." ifadelerini kullanırken milli keşfi küçümsedi.

Kaynak: Haber7