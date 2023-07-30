Doğal gaz ithalatında azalış stokta yükseliş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun ‘Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’na göre ithalatın yaklaşık 2 milyar 831 milyon 89 bin metreküpü boru hatlarıyla, 860 milyon 38 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Rusya ilk sırada

Boru hatlarıyla ithalat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 5.05 azalırken LNG ithalatı yüzde 15.17 arttı. Toplam doğal gaz ithalatı da bu dönemde yüzde 1 azalarak yaklaşık 3 milyar 692 milyon metreküp oldu.

Mayısta en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 23 milyon metreküple Rusya’dan yapıldı. Bu ülkeyi 923 milyon metreküple Azerbaycan ve 885 milyon metreküple İran takip etti. Rusya’dan ithalat yüzde 28.85 gerilerken İran’dan yüzde 2.7, Azerbaycan’dan yüzde 35.45 arttı.

Mayısta ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 27.7 artarak yaklaşık 4 milyar 370 milyon metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 11.17 düşüşle 999.80 milyon metreküp olarak kayda geçti.

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Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi ise yüzde 6.3 artarak 792.98 milyon metreküpe yükseldi.

Konutlarda doğal gaz tüketimi ise yüzde 106 artarak 1 milyar 833 milyon metreküpe çıktı.

Stok miktarında yükseliş

Türkiye’de doğal gaz stok miktarı mayısta geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 130.7 artarak 4 milyar 673 milyon metreküpü buldu.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 234 milyon metreküpü (yüzde 90.6) yer altı depolama tesislerinde, 439.35 milyon metreküpü (yüzde 9.4) LNG terminallerinde bulunuyor.