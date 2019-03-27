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Doğal gaz ithalatı ocakta azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,54 azalarak 5 milyar 810 milyon metreküpe indi- Depolardaki doğal gaz stok miktarı yüzde 0,55 azalarak 2 milyar 727 milyon metreküp oldu

27 Mart 2019 Çarşamba 09:45
Doğal gaz ithalatı ocakta azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,54 azalarak 5 milyar 810 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Ocak Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, 2018'in ocak ayında 6 milyar 217 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 6,54 azalışla 5 milyar 810 milyon metreküpe indi.

Toplam ithalatın 3 milyar 470 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 340 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Ocak ayında en fazla doğal gaz 1 milyar 837 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 824 milyon metreküple İran ve 808 milyon metreküple Azerbaycan izledi. İthalatın kalanı Cezayir, Nijerya, ABD, Katar, Mısır, Ekvator Ginesi ile Trinidad ve Tobago'dan yapıldı.

- Doğal gaz stoklarında azalış

Doğal gaz stok miktarı da ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,55 azalarak 2 milyar 727 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2018 yılının ocak ayında 2 milyar 742 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Ocak ayında doğal gaz tüketimi ise yüzde 1,55'lik azalışla 6 milyar 89 milyon metreküpe indi. En çok doğal gaz tüketimi 3 milyar 13 milyon metreküple konutlarda gerçekleşti. Bunu 922 milyon metreküple elektrik santralleri izledi. Tüketimin kalanı ise organize sanayi bölgeleri, petrol rafinerileri ve diğer tüketiciler tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke Yunanistan oldu. Geçen yılın ocak ayında Yunanistan'a 51,64 milyon metreküp doğal gaz gönderilirken, bu yılın ocak ayında ihracat miktarı yüzde 101,2 artışla 103,89 milyon metreküpe çıktı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:45
  1. Doğal Gaz
  2. EPDK
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