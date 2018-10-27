THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Doğal gaz ithalatı düştü

Doğal gazithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 azalarak 3 milyar 35 milyon metreküpe indi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:45
Doğal gaz ithalatı düştü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun "2018 Ağustos Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl ağustosta 4 milyar 16 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 24,4 azaldı ve 3 milyar 35 milyon metreküpe düştü.

Toplam ithalatın 2 milyar 588 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 447 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl ağustos ayında en fazla doğal gaz 1 milyar 465 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi 636 milyon metreküple Azerbaycan ve 487 milyon metreküple İran izledi. İthalatın kalanı Cezayir ve Katar'dan yapıldı.

Doğal gaz stoklarında önemli artış

Ağustosta doğal gaz tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,4 azalarak 2 milyar 929 milyon metreküp oldu.

Bu dönemde en çok doğal gaz tüketimi 1 milyar 557 milyon metreküple dönüşüm ve çevrim sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü 861 milyon metreküple sanayi izledi. Tüketimin kalanı ise diğer enerji sektörleri, hizmet sektörü ve konutlarda gerçekleşti.

Ağustosta, geçen yılın aynı ayındaki doğal gaz tüketimiyle kıyaslandığında, dönüşüm ve çevrim sektörü yüzde 23,5, sanayi sektörü ise yüzde 18 daha az doğal gaz tüketti.

Depolardaki doğal gaz stok miktarı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artışla 3 milyar 246 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2017 yılının ağustos ayında 2 milyar 884 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Ağustosta doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke Yunanistan oldu. Geçen yıl ağustosta Yunanistan'a 58,8 milyon metreküp doğal gaz gönderilirken, bu yılın aynı döneminde bu miktar yüzde 13,5 artışla 66,7 milyon metreküpe çıktı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:45
  1. doğal gaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu habere dikkat! Uzmanlar 2019 öncesi uyardı: 360 TL fazla maaş alabilirsiniz
    1. Bu habere dikkat! Uzmanlar 2019 öncesi..
    2. Kan donduran olay! 'Kızını öldürdüm,..
    3. Operasyona giden Mehmetçik böyle..
    4. Doğal gaz ithalatı düştü
    5. Afganistan'da intihar saldırısı:..
    6. Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e sürpriz
    7. Eşi tarafından 8 yerinden bıçaklayarak..
    8. Fenerbahçe'de Andrea Ranocchia sesleri
    9. "Ayrılım" demişti! Beşiktaş, Quaresma..
    10. ‘Devlet imarda barış elini 6 ay daha..
    11. Dolar ve euronun kaybettirdiği hafta..
    12. Türkiye 153 ülkeye makarna ihraç ediyor
    13. Sakatlarla boğuşan Galatasaray'a 5..
    14. "İsrail Müslümanlar arasında ihtilaf..
    15. SOM mühimmatı için imzalar atıldı
    16. Suudi Arabistan'dan Türkiye mesajı!
    17. Tarih belli oldu! Poroşenko,..
    18. Hulusi Akar: Personel sayısı azaldı,..
    19. Müteahhitlere ‘kontrat’ uyarısı
    20. Konya'da şüphe üzerine durdurulan..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri