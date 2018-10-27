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Doğal gaz ithalatı azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı bu yıl Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 azalarak 3 milyar 35 milyon metreküpe düştü.

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:02
Doğal gaz ithalatı azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Ağustos Ayı Doğal Gaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl Ağustos'ta 4 milyar 16 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 24,4 azaldı ve 3 milyar 35 milyon metreküpe düştü. Toplam ithalatın 2 milyar 588 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 447 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

En fazla doğal gaz Rusya'dan alındı

Bu yıl Ağustos ayında en fazla doğal gaz 1 milyar 465 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi 636 milyon metreküple Azerbaycan ve 487 milyon metreküple İran izledi. İthalatın kalanı Cezayir ve Katar'dan yapıldı.

Doğal gaz tüketimi azaldı

Ağustos'ta doğal gaz tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,4 azalarak 2 milyar 929 milyon metreküp oldu. Bu dönemde en çok doğal gaz tüketimi 1 milyar 557 milyon metreküple dönüşüm ve çevrim sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü 861 milyon metreküple sanayi izledi. Tüketimin kalanı ise diğer enerji sektörleri, hizmet sektörü ve konutlarda gerçekleşti.

Ağustos'ta, geçen yılın aynı ayındaki doğal gaz tüketimiyle kıyaslandığında, dönüşüm ve çevrim sektörü yüzde 23,5, sanayi sektörü ise yüzde 18 daha az doğal gaz tüketti.

Doğal gaz stoklarında önemli artış

Depolardaki doğal gaz stok miktarı ise Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artışla 3 milyar 246 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2017 yılının Ağustos ayında 2 milyar 884 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Ağustos'ta doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke Yunanistan oldu. Geçen yıl Ağustos'ta Yunanistan'a 58,8 milyon metreküp doğal gaz gönderilirken, bu yılın aynı döneminde bu miktar yüzde 13,5 artışla 66,7 milyon metreküpe çıktı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 11:02
  1. Türkiye
  2. İran
  3. Rusya
  4. Azerbaycan
  5. Yunanistan
  6. Cezayir
  7. Katar
  8. doğalgaz

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  • durmak yokdurmak yok1 sa önce
    üretim düşmüş demektir.
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