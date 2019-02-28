0553 313 94 23

Doğal gaz ithalatı aralıkta arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 artarak 6 milyar 52 milyon metreküpe yükseldi.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:06
Doğal gaz ithalatı aralıkta arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 artarak 6 milyar 52 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Aralık Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, 2017'nin aralık ayında 5 milyar 995 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, 2018'in aynı ayında ithalat yüzde 0,95 artışla 6 milyar 52 milyon metreküpe yükseldi.

Toplam ithalatın 3 milyar 952 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 100 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Geçen yıl aralık ayında en fazla doğal gaz 2 milyar 261 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 896 milyon metreküple İran ve 794 milyon metreküple Azerbaycan izledi. İthalatın kalanı Cezayir, Katar, Nijerya, ABD, Mısır, Ekvator Ginesi ile Trinidad ve Tobago'dan yapıldı.

- Doğal gaz stoklarında artış

Doğal gaz stok miktarı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,41 artarak 3 milyar 167 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2017 yılının aralık ayında 2 milyar 948 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Geçen yılın aralık ayında doğal gaz tüketimi ise yüzde 3,09'luk artışla 5 milyar 652 milyon metreküpe çıktı. En çok doğal gaz tüketimi 2 milyar 351 milyon metreküple konutlarda gerçekleşti. Bu sektörü, 1 milyar 399 milyon metreküple dönüşüm ve çevrim sektörü izledi. Tüketimin kalanı ise sanayi, hizmet sektörü ve diğer alanlarda gerçekleşti.

Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke Yunanistan oldu. Bir önceki yılın aralık ayında Yunanistan'a 61,7 milyon metreküp doğal gaz gönderilirken, geçen yılın aynı ayında bu miktar yüzde 72,61 artışla 106,66 milyon metreküpe çıktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:06
  1. Doğal Gaz
  2. EPDK
  3. İhracat
  4. ithalat
  5. KONUT
  6. LNG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da 28 Şubatdarbe açıklaması
    1. Elazığ’da 28 Şubatdarbe açıklaması
    2. Sınıfta 9 öğrenciden dayak yediğini..
    3. Türkiye-Birleşik Krallık Yükseköğretim..
    4. Merkez Bankası toplam rezervleri arttı
    5. "Bu haberlerle FETÖ'nün propagandasını..
    6. TFF'nin yeni Başkanı Hüsnü Güreli..
    7. OKA Dönem Başkanı Varol: "Buzağı Can..
    8. "Ham kürkte ÖTV'nin kalkması kıymetli..
    9. Yaralı yavru kediye sahip çıkıldı
    10. Bariyerlere çarpan otomobildeki emekli..
    11. Türel Almanya’nın en prestijli ödülünü..
    12. Şampiyon sporculardan Jandarma Komando..
    13. İran'da reformist "Milletin Yolu..
    14. ECB, Deutsche Bank'ın sermaye..
    15. TÜLOMSAŞ’ta Lokomotifler İçin Dijital..
    16. ASKON, yeni genel merkez binasını açtı
    17. "FETÖ 28 Şubat sayesinde devlete bu..
    18. FETÖ’nün örgüt evinde yakalanan kadın..
    19. Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da
    21. 22 gündür kayıp olan Ercan Büyükaydın..
    22. DP, Ayfer Yılmaz için adaylık..
    23. Dolandırıcılıkta çığır açtı
    24. "Ham kürkte ÖTV’nin kalkması kıymetli..
    25. 15 Temmuz şehidinin ailesine..
    26. 28 Şubat'ta kapılarına zincir vurulan..
    27. AFAD yönetimi Vali Pekmez ile bir..
    28. Tekirdağ’ın prestijli caddesinde çile..
    29. Cumhur İttifakı adayı Şirin: "İlk..
    30. İl Özel İdare karla mücadele ekipleri..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."