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Gündem Doğal gaz haberleri dengelerini sarsmaya devam ediyor
Gündem

Doğal gaz haberleri dengelerini sarsmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te açıklayacağı müjde büyük bir heyecanla beklenirken, bazı hazımsızlar da kendinden geçmeye devam ediyor. Ülkemizin doğal gaz rezervi bulduğu yönünde iddialar dillendirilirken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 03:09:00 -
Doğal gaz haberleri dengelerini sarsmaya devam ediyor

Tüm Türkiye, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi dört gözle bekliyor. Dış basın da yoğun ilgi gösterdiği müjdeye ilişkin olarak uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih'in Karadeniz'de 800 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu haberleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Enerji Fabrikası açılış töreninde "Ülkemizde yeni bir dönem başlayacak" demişti. Bu sözlerin ardından bazı hazımsızlardan akla hayala sığmayacak açıklamalar da geliyor. Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Venezuela göndermesi yaparak büyük bir tepki çekti.

ABD'nin ambargo uyguladığı Venezuela'yı örnek gösterdi

Demirtaş, sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştığı mesajında, ABD'nin ambargo uyguladığı Venezuela'yı örnek göstererek, Venezuela'da, bir bidon petrol, bir damak çikolata bile etmiyor" diyerek doğal gaz müjdesini gölgelemek istedi.

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