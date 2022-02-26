Doğal gaz fiyatlarını yüzde 30 düşüren açıklama!
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken, taraflardan gelen müzakere açıklamalarıyla Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 30 geriledi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 134,3 eurodan kapanmıştı.
Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 17.03'de 93,7 euroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 30 geriledi.
Avrupa gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini bildirdi.
Rusya'nın boru hatlarıyla Avrupa'ya gaz tedarikini arttırdığı yönünde açıklamalar fiyatları aşağı yönlü etkiledi. AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.