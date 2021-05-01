  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Doğal gaz fiyatlarına zam
Vali duyurdu: Vaka sayısında gözle görülür bir düşüş görmekteyiz
Asker arkadaşını vurdu ve intihar etti
Fabrikadaki iftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi!
Ekonomi Doğal gaz fiyatlarına zam
Ekonomi

Doğal gaz fiyatlarına zam

Doğalgazda konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise yüzde 12 artışa gidildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 00:48:00 -
Doğal gaz fiyatlarına zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, nisanda geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1315 lira 500 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1471 lira 414 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğal gaz için uygulanan fiyat yüzde 12 artışla 1631 lira 667 kuruş oldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı konuştu! Salgın bakın ne zaman sona erecekmiş
Avrupa

Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı konuştu! Salgın bakın ne zaman sona erecekmiş

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Kovid-19 salgınının 2022 yılının sonuna kadar süreceğini tahmin etti.

Rusya’nın ağzı açık kaldı! Türkiye’nin yeni üretimini konuştular
Dünya

Rusya’nın ağzı açık kaldı! Türkiye’nin yeni üretimini konuştular

Türkiye’nin insansız hava sistemlerinde büyük yol kat ettiğini belirten Rus medyası, SİHA’lar için üretilen yeni mühimmatları gündemine aldı..
CHP'nin ekonomisti baltayı yine taşa vurdu
Gündem

CHP'nin ekonomisti baltayı yine taşa vurdu

Solakların ekonomisti Özgür Demirtaş aşı meselesi üzerinden algı operasyonu yaparak AK Parti hükümetini hedef almaya kalktı. "Neden yurtdışı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay