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Ekonomi Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı
Ekonomi

Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı

Doğal gazda şubat ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 10:33:00 -
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, ocakta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1428 lira olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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