Doğal gaz faturasını görünce hayatının şokunu yaşadı

Manisa'da Turgutlu’nun Altay Mahallesi’nde yaşayan emekli polis Hasan Baykal, aylık ortalama 70-80 lira ödediği doğal gaz faturasının, 2 aylık döneme karşılık 3 bin 944 lira 52 kuruş geldiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Faturayı gördüğü ilk anda korktuğunu ve bir yanlışlık olabileceğini düşündüğünü belirten Hasan Baykal, ''Bu sabah dışarıya çıktığımda kapıda doğal gaz faturasını görünce hayatımın şokunu yaşadım. Hala faturanın şaşkınlığı içindeyim. Evime yazılan doğal gaz faturası 3 bin 944 Türk lirası."dedi.

Baykal, "Bir evde bu şekilde doğal gaz kullanımının olması imkansız. Normalde aylık 70-80 lira olması gereken faturanın bana bu şekilde gelmesini anlayamadım. Sayacın yanlış okunduğunu düşündüm'' dedi.

"Durumu düzeltecekleri sözünü verdiler"

Gün içinde söz konuyu doğal gaz şirketine giderek şikayetini yetkililere aktardığını belirten Baykal, ''Faturada endeks rakamlarının yanlış girildiğini söylediler. En kısa sürede durumu düzeltecekleri sözünü verdiler. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini bekliyorum'' diye konuştu.