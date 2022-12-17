Son yıllarda artan doğalgaz faturaları, vatandaşlarda endişe uyandırıyor. Hal böyleyken, kendi kendinize “doğal gaz faturası çok yüksek geldi ne yapmalıyım?” diye soruyor olabilirsiniz. Kimisi doğalgaz faturasını düşürmek için sadece evdeyken kimisi sadece uyurken kombiyi açıyor. Fakat ne yaparsanız yapın doğal gaz faturasını düşüremiyor olabilirsiniz. İşte doğal gaz faturasından tasarruf etmenin 12 yolu...

1. Isıtma sistemlerinin ve aletlerinin bakımını yapın

Evinizde nasıl doğal gaz faturasından tasarruf edeceğinizi düşünüyorsanız ilk yapmanız gereken şeyin başında, eskiyen ısıtma sisteminizin (kombi, petek vs.) bakımını yapmak gelmelidir. Eskimiş bir kombi zaman geçtikçe daha az verimli hale gelir. Fakat ısıtma sistemlerinize ve aletlerinize bakım yaptığınızda daha verimli bir şekilde çalışmasına yardım etmiş olursunuz. Sızdıran ve aşınmış parçaları değiştirmek, sisteminizin enerji kaybetmesini ve doğal gaz faturanızın yükselmesini önler.

2. Uygun izolasyona yatırım yapın

Isıyı içeriye hapsetmek ve enerji tasarrufu yapmak için evinizde en uygun yalıtıma yatırım yapın. Pencerelerinizin ve kapılarınızın hava alan kısımlarını kalafat ile doldurarak yalıtın. Dışarısı soğukken pencerelerinizi perde ile kapatmanız bile evinizdeki sıcak havayı güvenli bir şekilde içeride tutmanıza ve enerji tüketimini azaltmanıza yardımcı olur.

3. Tıkanıklıkları kontrol edin

Doğalgazlı ısıtma sisteminizin ürettiği sıcak hava, evinizde serbestçe dolaşır. Gerekli tüm havalandırma deliklerinin açık olduğundan emin olun ve havalandırmaları tıkayan mobilya ya da ev aletlerinin yerlerini değiştirin. Hava serbestçe akıyorsa, ısıtma sistemi inatla evinizi ısıtmak için daha fazla enerji harcayacaktır. Uygun hava akışı sağlandığında, ısıtma sistemi üzerindeki stres azalır ve enerji tasarrufu yapmış olursunuz.

4. Termostatı 1-2 derece düşürün

Özellikle kış aylarında doğal gaz faturalarının çok yükseldiği dönemlerde, termostatı 1-2 derece düşürmek bile faturanızda fark oluşturur ve %5 ila %10 arasında tasarruf etmenizi sağlar. Akşamları ısıyı düşürmek istemiyorsanız sıcaklığı sadece geceleri ya da evde olmadığınız zaman gündüzleri düşürün.

5. Akıllı bir termostata yatırım yapın

Aynı şekilde, eviniz için akılı bir termostata yatırım yapmayı düşünün. Isıyı kendi programınıza göre ayarlamak için akıllı bir termostat satın alabilirsiniz. Böylece evde kimse yokken ya da herkes uyuyorken ısıyı düşürmek zorunda kalmazsınız ve doğal gaz faturanızdan da önemli ölçüde tasarruf etmiş olursunuz.

6. Su ısıtıcısını kapatın

Bazı evlerdeki su ısıtıcıları 140 dereceye kadar ayarlıdır fakat çoğu insan suyunun bu kadar sıcak olmasına ihtiyaç duymaz. Doğalg az faturanızdan tasarruf etmek istiyorsanız, şofbeninizin sıcaklığını kontrol edin. Duş alırken ve bulaşık yıkarken düşük sıcaklıkta su kullanmaya özen gösterin.

7. Kapıları ve pencereleri kapalı tutun

Doğal gazlı ısıtma sisteminiz çalışırken, kapı ve pencereleri mutlaka kapalı tutun. Pencereleri ve kapıları açmak, yaz akşamları sıcak bir evi serinletmek için harika olabilir fakat daha özellikle kış mevsiminde evdeki ısının dışarı çıkmasına sebep olur. Doğal gazınızı en iyi şekilde kullanmak ve faturanızdan tasarruf etmek için pencereleri ve kapıları kapalı tutun.

8. Kalın giyinin

Özellikle kışın kat kat ve kalın giyinmek, termostat ayarlarınızı düşük seviyede tutmanızı sağlar ve doğalgaz faturanız daha az gelir. Kalın giyindiğinizde termostatın ısısının düşük olduğunu bile fark etmemiş olursunuz. Ekstradan battaniye ve yorgan kullanmak, geceleri sizi sıcak tutar.

9. Şömineniz varsa tutumlu kullanın

Şöminedeki sıcak, çıtırdayan ateş kışın eşsiz bir deneyimdir ancak ısının çoğu doğrudan bacaya gider. Bu sıcak hava dışarı çıkarken geride bıraktığı vakum, yalıtımınızdaki çatlaklardan ya da zayıf yerlerden soğuk havayı çeker. Odun şöminesi, bir saatten kısa bir sürede 24 bin fit küp kadar hava kaybetmesine neden olur. Bu, ısıtma sisteminizin daha fazla çalışmasına ve size daha fazla maliyete mal olmasına sebebiyet verir. Şöminenizi sadece özel zamanlarda kullanmaya çalışın ve evinizi daha verimli bir ısıtma sistemi olan doğal gaz ile ısıtmaya çalışın.

10. Enerji kullanımınızı çeşitlendirin

Doğal gazdan daha ekonomik enerji kaynağınız varsa, ona geçiş yapın. Örneğin, daha fazla elektrik ve daha az doğal gaz kullanarak paradan tasarruf etmenizi sağlayan elektrikli ısı pompası kullanabilirsiniz. Ayrıca tasarruf etmenize yardımcı olan bir diğer verimli ve uygun fiyatlı güneş panelleri ile evinizi ısıtabilirsiniz.

11. Doğal gaz faturanızın fiyatını sabitleyin

Doğla gaz faturanızdan nasıl tasarruf edebileceğinizi düşünüyorsanız, en iyi yollardan biri oranlarınızı sabitlemektir. Doğal gaz fiyatları arz ve talebe bağlı olarak zaman için dalgalanma gösterir. Ancak fiyatlarınızı sabitlemek, enerji maliyetindeki sert dalgalanmalardan korunmanıza yardımcı olur. Doğal gaz faturasının en düşük geldiği aylar olan Nisan ve Eylül aylarında, faturanızdaki fiyatı sabitleyin.

12. Tedarikçinizi değiştirin

Doğal gaz faturasından tasarruf etmenin bir diğer yolu ise tedarikçiyi değiştirmektir. Mevcut tedarikçinizin fiyatları çok yüksekse bunun nedeni yaşadığınız bölgedeki doğal gaz fiyatlarının genel olarak yüksek olması olabilir. Tedarikçinizi değiştirerek elektrik faturanızda önemli miktarda tasarruf sağlayabilirsiniz.