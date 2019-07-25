Doğal gaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe çıkarılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz depolama kapasitesinin 10 milyar metreküpe çıkarılması için hem özel hem de kamu ayağında çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

"2019 Doğal Gaz Genişleme Yatırım Gerçekleşmesi ve 2020-2022 Yılları Doğal Gaz Genişleme Yatırım Planlaması Toplantısı"nda konuşan Bakan Dönmez, doğal gaz arz güvenliğini teminat altına almak için en önem verilen hususun güçlü bir doğal gaz altyapısının kurulması olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, "Bu yıl doğal gazda tüm zamanların pik tüketim rekorunu herhangi bir kesintiye ya da kısıntıya gitmeden karşılamamız bu yönde attığımız adımların ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Doğal gaz depolama kapasitemizin 10 milyar metreküpe çıkarılması için hem özel hem de kamu ayağında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İhtiyaç duyulan gazı sisteme kısa sürede tedarik edebilen FSRU ve LNG projelerimizle de arz güvenliğimize önemli bir esneklik kazandırdık. Türkiye’nin doğal gaz altyapısı o denli güçlü ki artık doğal gazda arz güvenliği sıkıntımız yoktur diyebiliriz" diye konuştu.

"Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin 81 şehrinin tamamına doğal gazı ulaştırdık"

Doğal gazın yaygınlaştırılmasında 2018 yılının tarihi bir yıl olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin 81 şehrinin tamamına doğal gazı ulaştırdık. Şimdi hedefimiz ilçe merkezlerimiz başta olmak üzere diğer yerleşim yerlerine de doğal gazın ulaşmasını sağlamak. 2019 yılında belirlediğimiz hedeflere ulaşması için ilgili kurum ve kuruluşlarla değerlendirme toplantıları yaparak gelinen son durum hakkında sürekli bilgi alıyoruz. Bu hafta yaptığımız son toplantıda 2019 yılı için belirlediğimiz genişleme ve ilerleme projelerinin planladığımız şekilde sürmesi için taraflara gerekli talimatları verdik" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin dört bir yanına doğal gazı ulaştırmanın ve vatandaşların bu rahatlıktan faydanlanmasını sağlamanın teknik olduğu kadar sosyal bir görev olduğunu da aktaran Bakan Dönmez, "Gittiğimiz bütün şehirlerde vatandaşlarımızdan bu yönde yoğun talepler alıyoruz. Bu nedenle 2020-2023 arası doğal gaz arzı sağlanacak yerleşim yerlerinin de bir an önce doğal gaz arzına hazır hale getirilmesi için ilgili kurumlara çalışmalarını daha da hızlandırmalarını söyledik. İnşallah Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır bir şekilde teknik ve ekonomik şartları yatırım kapsamına uygun olan ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu noktada yerel yönetimlerin de bu yatırımlara katkı ve kolaylık sağlaması büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen toplantıda doğal gaz dağıtım şirket yetkilileri, BOTAŞ ve Bakanlık üst düzey yetkilileri de hazır bulundu.

Öte yandan Doğal Gaz İthalatçıları Derneği Başkanı Mithat Bülent Özmen ve beraberindeki heyeti kabul eden Bakan Dönmez, Türkiye’nin kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğini artırmak için önemli adımlar attığını vurguladı. Bakan Dönmez, "Türkiye’yi enerjinin sadece transfer edildiği değil, aynı zamanda fiyatlandırılmasının yapıldığı, pazarın gelişimine yön veren, serbest piyasa şartları içerisinde alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, gelişmiş enerji altyapısına sahip, gerçek bir enerji merkezi haline getireceğiz" dedi.