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Doğal gaz arzında kesinti yaşanacak mı? Resmi açıklama geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, alınan tedbirler sonucu doğal gaz arzında kesinti beklemediklerini açıkladı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:14
Doğal gaz arzında kesinti yaşanacak mı? Resmi açıklama geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, alınan tedbirler neticesinde doğal gaz arzında kesinti beklenmediğini söyledi.

Danimarka'nın İstanbul Konsolosluğu Ticaret Ataşeliğince düzenlenen “Sürdürebilir ve akıllı şehirler” programı kapsamında bu ülkeye gelen Tancan, AA muhabirine Türkiye’nin doğal gaz arzını değerlendirdi. 

Tüm tedbirler alındı

Tancan, doğal gazda 2016’yı 2017’ye bağlayan kış dönemindeki arz sorunuyla yaşanan kesintilerin, alınan tedbirler neticesinde 2017’yi 2018’e bağlayan kış aylarında olmadığını hatırlattı. Alınan önlemler doğrultusunda bu kış da doğal gaz arzında kesinti beklemediklerini belirten Tancan, şunları kaydetti:

"Ülke olarak 2017 yılı içerisinde bu konuda bayağı bir tedbir aldık. İki tane yüzer enerji santrali devreye aldık, Tuz Gölü'nün altındaki depolama tesisinin birinci fazlını devreye aldık. Yine diğer depolama tesislerinin çıkış kapasitelerini ciddi şekilde artırdık. Dolayısıyla 2017’yi 2018’e bağlayan kış döneminde hiçbir doğal gaz kesintisi yaşanmamış oldu. Şu anda da yine 2018’i 2019 yılına bağlayan kış döneminde de çok büyük bir sorun olmadığı takdirde herhangi bir doğal gaz kesintisi beklemiyoruz."

Danimarka ziyareti

Danimarka’ya yaptıkları ziyaret hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tancan, “Danimarka'ya, buradaki bölgesel ısıtma ile alakalı uygulamaları yerinde görmek, ayrıca akıllı şehir ve diğer şehircilik ile kentsel dönüşüm uygulamaları, bu uygulamaları yerinde incelemek amacıyla geldik.” dedi. 

Tancan, Danimarka’nın bölgesel ısıtma uygulamalarına değinerek, “Danimarka’da özellikle bölgesel ısıtma uygulamaları Avrupa’daki birçok ülkeye, bölgeye göre daha başarılı, en çok ilgimizi çeken alanlardan birisi bu oldu. Diğeri de bizim de ülkemizde çalışmalarını sürdürdüğümüz özellikle offshore (deniz tipi) rüzgar santrallerinin kurulmasıyla alakalı çalışmalarımız var. Onun da buradaki uygulamalarını incelemiş olduk.” diye konuştu. 

Danimarka Enerji Bakanlığında Daimi Sekreter Morten Baek ile yaptığı toplantı hakkında da bilgi veren Tancan, “Bakanlıkla birlikte yürüttüğümüz bir stratejik plan söz konusu Türkiye’de. Türkiye’deki özellikle bölgesel ısıtmayla alakalı kapasiteleri, mevcut uygulamaları, bunun yasal zemine nasıl oturtulabileceğiyle ilgili birlikte çalıştığımız bir proje var. O projenin çıktılarını, detaylarını, süreçlerini değerlendirdik. Ayrıca verimlilik ile alakalı uygulamalar hakkında karşılıklı görüş alışverişi yaptık.” ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 11:14
  1. İstanbul
  2. Abdullah Tancan
  3. doğal gaz
  4. Danimarka

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