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Ekonomi Doğal gaz anlaşmasının ardından böyle mesaj verdi! 'Türkiye ile çok daha fazlasını başaracağız'
Ekonomi

Doğal gaz anlaşmasının ardından böyle mesaj verdi! 'Türkiye ile çok daha fazlasını başaracağız'

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 1,5 milyar metreküplük doğal gaz anlaşmasının ardından Başbakan Galab Donev, "Ağır enerji krizi ortamında çabalarımızı birleştirerek, hem Bulgaristan, hem Türkiye, hem Avrupa genelinde çok daha fazlasını başaracağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 19:48:00 - 2023-01-03 19:52:36
Doğal gaz anlaşmasının ardından böyle mesaj verdi! 'Türkiye ile çok daha fazlasını başaracağız'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan’ın geçici Başbakanı Galab Donev ile görüştü. Donev, 1,5 milyar metreküplük doğal gaz anlaşmasının imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada Bulgaristan'ın Türkiye ile çok daha fazlasını başaracağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan’da temaslarına devam ediyor. Bakan Dönmez, Bulgaristan’ın geçici Başbakanı Galab Donev ile görüştü. Görüşmede, BOTAŞ Petrol Boru Hattı A.Ş. ile Bulgaristan'ın en büyük doğal gaz dağıtım şirketi Bulgargaz arasında imzalanan iş birliği anlaşması, hidro elektrik santrallerine ortak yatırımlar, karbondan arıtılmış ekonomiye geçişte beraber çalışma ve diğer ortak projeler ele alındı.

“Hem Bulgaristan, hem Türkiye, hem Avrupa genelinde çok daha fazlasını başaracağız”

Donev yaptığı açıklamada, “Bugün Bulgargaz ve BOTAŞ arasında imzalanan anlaşma Bulgaristan ve Türkiye arasında ortaklığın gelişmesi için anahtar önem arz ediyor” dedi.

İmzalanan anlaşmanın iki ülkenin ve bütün bölgenin gelecekte yararına olacak bir dönüm noktası olduğunu belirten Donev, Türkiye’nin ilk defa dış kuruma kendi sıvılaştırılmış gaz terminallerine erişimi verdiği için anlaşmayı “tarihi” olarak nitelendirdi. Donev, “Ağır enerji krizi ortamında çabalarımızı birleştirerek, hem Bulgaristan, hem Türkiye, hem Avrupa genelinde çok daha fazlasını başaracağız” dedi.

Bulgaristan, BOTAŞ ile Bulgargaz arasındaki anlaşmaya Rusya’ya olan doğal gaz bağlılığından kurtulma ve enerji tedariklerini çeşitlendirme hedefinin başlıca projesi olarak bakıyor. Anlaşma kapsamında, Türkiye’den Bulgaristan’a 13 yıl boyunca yıllık yaklaşık 1.5 milyar metreküpe kadar gaz transferi yapılacak.

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