Doğal ev yapımı bebek mendili
Bebeğinizin cildine kimyasal olan mendiller kullanmak yerine evde kendinizin yaptığı sağlıklı mendiller yapmak ister misiniz? İşte evde yapılabilen doğal ve sağlıklı tekrardan kullanılabilen mendil yapımı…06 Kasım 2018 Salı 18:47
KUMAŞ BEBEK MENDİLLERİ NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
Yumuşak herhangi bir kumaş
1 yemek kaşığı badem veya üzüm çekirdeği veya zeytinyağı
1 yemek kaşığı kastil sabunu
1 bardak içme suyu
2 damla papatya esansiyel yağı
3 damla lavanta esansiyel yağı
5 damla çay ağacı esansiyel yağı (doğal koruyucu)
1/4 çay kaşığı E vitamini (doğal koruyucu)
YAPIMI
Önce seçtiğiniz kumaşı istediğiniz sayıda mendil boyutlarında kesin.
Gerekirse kenarlarını dikin.
Bir sprey şişesine önce suyu koyun ve ardından da diğer tüm malzemeleri ekleyin. Karışımın fazla köpürmemesi için hafifçe çalkalayarak malzemelerin karışmasını sağlayın.
Her kullanımdan önce karışımı iyice çalkalayın.
Hazırladığınız bebek mendili üzerine her kullanımda solüsyondan püskürterek mendili nemlendirin.
Ya da; solüsyonu doğrudan bebeğinizin cildine püskürtebilir ve kuru bezle silebilirsiniz.
Kullandığınız mendili yıkayarak kurutun ve bir sonraki kullanım için bekletin.
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