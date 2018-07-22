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Doğal el kremi nasıl yapılır?

Bakımlı eller güzelliğinizi en büyük tamamlayıcısı. Cildinize gösterdiğiniz özeni, el bakımında da uygulayarak sağlıklı, ışıltılı ve genç görünen bakımlı ellere sahip olmak mümkün.

22 Temmuz 2018 Pazar 23:16
Doğal el kremi nasıl yapılır?

BESLEYİCİ  DOĞAL KREM ( YAKLAŞIK 500 ML)

MALZEMELER:

1 su bardağı saf aloe vera jeli 

½ su bardağı rendelenmiş balmumu

½ su bardağı tatlı badem, üzüm çekirdeği ya da jojoba yağı

1 tatlı kaşığı E vitamini yağı ya da ampulü

15 damla istediğiniz kokuda esansiyel yağ

UYGULAMA:

1. Bir orta boy bir kasenin içerisinde aloe vera jeli, E vitamini ve istediğiniz uçucu yağı karıştırın. Daha sonra kullanmak için kenara kaldırın.

2. Rendelenmiş balmumunun içerisine seçtiğiniz yağı ekleyin. Küçük tencereye su koyup kaynatın. Rendelenen balmumunu, ara sıra karıştırarak tamamen eriyene kadar benmari usulü ısıtın.

3. Blenderın içine balmumu ve yağ karışımı dökün. Karışım soğuyana kadar bekleyin.

4. Balmumu soğuduktan sonra blendırı önce düşük devirde çalıştırın.

5. Aloe vera jeli ile hazırlayıp kenara kaldırdığınız karışımı blendırın içine ekleyin ve hızlı devirde çalıştırın

6. Karıştırma kabının yanlarında kalan parçaları, bir spatula ile toparlayarak tüm malzemenin iyice karışmasını sağlayın.

7. Karışım ideal kıvamına gelene kadar yaklaşık 10- 15 dakika boyunca blendır ile karıştırmaya devam edin.

8. Kullanmadığınız bir cam kavanozu kaynar su ile steril hale getirin.

9. Hazırladığınız karışımı cam kavanozun içerisine boşaltın

10. Serin ve direkt güneş ışığı almayan bir yerde muhafaza edin.

HAZIRLAMA İPUÇLARI:

E vitamini yağı, besleyici ve antioksidan özelliklerinin yanında doğal koruyucu olarak çalışır. Bu karışımı 2-3 ay süreyle bozulmadan kullanabilirsiniz.

Mevsime ya da ruh halinize göre farklı kokuları deneyebilirsiniz. Kış ayları için vanilya, tarçın narenciye, yaz ayları için lavanta ve okaliptüs kullanabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 23:16
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