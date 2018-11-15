Doğal diş temizleyici yapmak için...

Köpürücü etkisi olduğu için diş macunlarına katılır ve macuna işe yarıyor görünümü verir. Halbuki araştırmalar deri için oldukça yıpratıcı ve zararlı etkileri olduğunu göstermiştir.

Nasıl dezenfekte edilir?

Bunların başında sirkeli karbonat yöntemi gelmektedir. Yarım su bardağı suya 2 yemek kaşığı kadar beyaz sirke ve 2 çay kaşığı kadarda karbonat ilave edilerek iyice karıştırılır. Ardından fırçalar bu karışıma sokularak yarım saat kadar bekletilir.

Düzenli olarak bunun ayda en az 1 kere yapılması tavsiye edilir.

Ayrıca aynı karışım, karbonatın tamamen erimesi şartıyla diş macunundan daha değerli bir diş beyazlatıcı ve temizleyicidir. Fırcanızı sokup çıkarın ve dişlerinizi gönül rahatlığı ile fırçalayın. Bir hafta sonra dişlerinize bakın!