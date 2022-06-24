Doğal deodorant yapımı | Doğal deodorant nasıl yapılır?

İçinde birçok kimyasal madde olan bu deodorantlar, hem insan hem de çevre sağlığı için olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır. Bu nedenle birçok kişi piyasadan deodorant almak yerine, evde yapmaya yönelmektedir. Birçok kullanıcı doğal deodorant yapımı ile ilgili internet üzerinde araştırmalar yapıyor. Gerçekten de, deodorantları evde yapmak hem sağlıklı, hem de daha az maliyetle gerçekleşmektedir.

Deodorantların Zararları Nelerdir?

Kötü kokulardan kurtulmak için kullanılan deodorantların, bilimsel olarak kanıtlanmış bir çok zararları bulunmaktadır. Bunların en önemlileri şu şekilde sıralanmaktadır:

Sürekli olarak ve aşırı kullanılan deodorantlar, özellikle kadınların meme derileri tarafından kolaylıkla emilmektedir. Bu da meme kanserlerine yol açmakta veya en azından var olan kanseri tetiklemektedir.

Özellikle birçok deri rahatsızlığına deodorantların yol açtığı kanıtlanmıştır.

Astım hastalığı olanlar deodorantlardan oldukça olumsuz etkilenmektedir. Deodorant kullanımından dolayı bu hastaların nefes darlığı çektiği ve hatta krizlere girdiği de görülmektedir.

Deodorant kullanımı sonrası güneşlenmenin de cilt kanserine yol açabildiği belirtilmektedir.

Ayrıca birçok deodorant içeriğinden dolayı, derideki gözenekleri tıkayarak ter çıkışlarını da önlemektedir. Bu da vücudun sağlıklı işleyişini bozarak, değişik sağlık problemlerine yol açmaktadır.

Doğal Deodorant Nasıl Yapılır?

Evde doğal deodorant yapımı hem çok kolay, hem de çok çeşitli olarak yapılabilmektedir. Bunlardan en yaygın ve kullanışlı olanı şu şekildedir:

Bir bardağın üçte biri kadar mısır nişastası ve kabartma tozu, 10 ar damla istenilen esansiyel yağlar (lavanta ve nane gibi), üç yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 2 yemek kaşığı E vitamini yağı bir kapta iyice karıştırılarak krem haline getirilir.

Hazırlanan karışım kullanılacak küçük bir krem kutusuna aktarılır ve günlük olarak terleyen bölgelere az miktarda sürülür.

Piyasadan özellikle ucuz fiyata alınan deodorantların, sağlık açısından çok tehlikeli maddeler içerdiği tespit edilmektedir. Kaliteli deodorantların ise en az zarar vermesi için kıyafet üzerinden sıkılması önerilmektedir. Deodorantlar sağlık açısından zararlı olduğu kadar, kıyafetlere de zarar vermektedir. Doğal yapım deodorantlar ise, hem güzel koku vermekte, hem de cildi beslemektedir. Dermatologlar, doğal yapım da olsa kullanımda aşırıya kaçılmamasını önermektedir.