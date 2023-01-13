Doğal bir şifa kaynağı: Kozalak pekmezi! Peş peşe kuru öksürük bir türlü geçmiyor mu? En hızlı çözüm

Son zamanlarda oldukça popüler olan pekmez çeşitlerinden biri de çam kozalağı pekmezi. Yapımı oldukça zahmetli ama her derde deva olan bu pekmez akciğeri temizliyor, balgam ve öksürüğü azaltırken bağışıklığı güçlendiriyor. Peki, çam kozalağı pekmezi daha nelere iyi gelir? Nasıl kullanılmalı? Ne kadar tüketilmeli? Kozalak şurubu ne kadar içilmeli? Bu sorulara cevap aradık…

Yapması oldukça zahmetli olan çam kozalağı pekmezi, akciğerleri temizlediği için, yıllardır bronşit ve astım gibi üst solunum yolu hastalıklarında kullanılmakta. Soğuk algınlığında kullanıldığında semptomları yok eden çam kozalağı pekmezi, bağırsaklarda iltihap oluşumunun önüne geçiyor. Aktarlardan ve internetten kolayca satın alabileceğinin kozalak pekmezini kendiniz yapmak isterseniz ise şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

KOZALAK PEKMEZİ NELERE İYİ GELİR?

Peki, yapımı oldukça zahmetli kozalak pekmezi nelere iyi gelmektedir? İşte bunlardan birkaçı:

-Çam kozalağı pekmezi, akciğerleri temizler.

-Bronşit ve astım gibi solunum hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur.

-Öksürüğü keser ve balgam söktürücüdür.

-İçindeki mineraller sayesinde sigara kullananların vücudundaki etkileri azaltır.

-Solunum yolu hastalıklarından sonra, vücudun kendine gelmesine yardımcı olur ve nefes darlığını giderir.

-Grip ve nezle gibi soğuk algınlıklarında semptomları ortadan kaldırır. Hasta olmadan önce tedbir amaçlı kullanıldığında koruma sağlar.

-Hem çocukların hem de yetişkinlerin bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Bağırsaklarda iltihap ve mikrop oluşmasını engelleyerek sindirim problemlerine yardımcı ve tedbir olur. Kabızlığı önler.

Kozalak pekmezi YAPIMI: Hakiki kozalak pekmezi nasıl yapılır?



İçi açılan ve ezilen çam kozalakları 8 saat boyunca kaynatılır. Kaynama sonunda kozakların suyunun rengi kırmızıya döner. Ardından kozalaklar içinden ayrılır ve kazanda kalan suya şeker eklenerek bir süre daha kaynatılır. Ardından çam kozalağı pekmezi hazır hale gelene dek demlenmeye bırakılır.

ÇAM KOZALAĞI PEKMEZİ NASIL KULLANILMALI?

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan ve yıllardır pekmez üreten Büyükacar çifti, çam kozalağı pekmezini, sabahları aç karna tükettiklerini, bu şekilde daha faydalı ve etkili olduğunu aktarıyor.

Çam kozalağı pekmezinizi, diğer her pekmezi kullandığın gibi kullanabilirsiniz, ister sade, ister tahinle birlikte, ister çeşitli tariflerde…

ÇAM KOZALAĞI PEKMEZİ NE KADAR TÜKETİLMELİ? Kozalak pekmezi nasıl tüketilmeli?

Özellikle pekmezi kendiniz hazırlayacaksanız, olgunlaşmamış çam kozalağı kullanımından kesinlikle uzak durmalısınız. Günde 1 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde tüketilmesi öneriliyor. Bu sebeple diğer tüm reçel ve pekmezlerden farklı olarak onu adeta bir şurup gibi kullanabilir, doktorunuzun da onayını aldıktan sonra 1 tatlı kaşığını geçmeyecek miktarda pekmezi sabah aç karnına doğrudan tüketebilirsiniz. Çam kozalağı pekmezi, tüketim sınırı aşıldığında midenizde birtakım sindirim problemleri oluşabilir. Bu yüzden çam kozalağı pekmezini tüketmeden önce tüketim sınırı için doktorunuza danışmalısınız.

KOZALAK ŞURUBU NE KADAR İÇİLMELİ?

Kozalak pekmezi kadar popüler olmasa da kozalak şurubu, pekmezin faydalarının yanında vücuda enerji veriyor, stresi azaltıyor ve ağız-diş sağlığında da oldukça etkili.

Bazı uzmanlar tüketim sınırı için günde bir çay bardağı derken bazı uzmanlar ise bir tatlı kaşığından fazla tüketilmemesi gerektiğini söylüyor. Aşırı tüketim sonucunda sindirim problemleri ve mide bulantısı yaşanabilmektedir. Kendi tüketim sınırınız için doktorunuza başvurabilirsiniz.

Kozalak Pekmezi Faydaları Nelerdir? Çam Kozalağı Pekmezinin Faydaları Nelerdir? Diğer



Çam kozalağı pekmezi, enfeksiyonlarla savaşır ve bağışıklık direncini arttırır.

İyi bir balgam sökücüdür.

İç ve dış iltihabı hafifletmeye yardımcı olur.

İdrar söktürücü etkisiyle, şişliği giderir.

Kan damarlarını güçlendirir ve kanı temizler.

En iyi çam kozalağı pekmezi

Çam kozalağı pekmezi hangi hastalıklara iyi gelir?

Öksürme, bronşit, boğaz ağrıları, nefes darlığı gibi sorunları tedavi edicidir. Akciğeri temizler, nefes almada çekilen rahatsızlıkları giderir. Bağışık sistemini güçlendirir. Hastalık yayıcı mikroplara karşı vücudun daha dinç kalmasını sağlar.

Çam Kozalağı Pekmezi Nelere İyi Gelir?

Çam kozalağı pekmezi neye iyi gelir sorusu, sağlıklı beslenmek isteyen ve hastalıklara doğal yollar ile çözüm bulmak isteyen kişiler tarafından sıkça sorulmaktadır. Çam kozalağı şu hastalıklara iyi gelir:

Akciğerleri temizler

Üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

Öksürük kesicidir. Balgam sökülmesinde yardımcı olur.

Mineral oranı yüksektir.

Çocuklar ve yetişkinlerde bağışıklık sistemi dostudur.

Bağırsak sağlığı için önemlidir. Bağırsaklardaki iltihapların ve mikropların önüne geçer.

En Hızlı Öksürük Kesici Yöntemler diğer

Bir kaşık bal ve bir kaşık zencefil bunun için yeterli olacaktır. Öksürük için birebir çare olan ballı zencefil tüketmek iyi bir tedavi yöntemi olacaktır. Karabiber ve balı karıştırarak da öksürüğünüzü geçirebilirsiniz.

Çam kozalağı pekmezi doğal bir ilaç olarak görülür. Şifalı bir bitkisel besin olarak tüketilen çam kozalağının faydaları kadar zararları da vardır.

Çam Kozalağı Pekmezi Zararları

Çam kozalağı pekmezi doğal bir ilaç olarak görülür. Şifalı bir bitkisel besin olarak tüketilen çam kozalağının faydaları kadar zararları da kişiler tarafından merak edilir ve araştırılmaktadır. Çam kozalağının insan sağlığı üzerinde bilinen olumsuz bir etkisi yoktur. Ancak her doğal besinde olduğu gibi çam kozalağı pekmezinin de tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Aşırı bir şekilde çam kozalağı pekmezi tüketilirse bazı yan etkiler meydana gelebilir. Bunun yanı sıra çam kozalağı pekmezini evde yapmayı tercih edenler kozalağın olgunlaşmış olmasına dikkat etmeliler. Aksi halde olgunlaşmamış çam kozalağından yapılan pekmezler mide sorunlarına yol açar.