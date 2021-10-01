Doğal bir kaynak; Kükürtlü Sabun

Bu aralar cildimiz için farklı farklı metotlar denerken, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahip olan Kükürt Sabununu denediniz mi? Peeling özelliği sebebiyle ciltteki sivilceleri de yok edebilirsiniz. Cildimizde gözle görülür oranda değişiklik sağlaması için kükürt sabununda doğal ve tamamen katkısız olan ürünleri tercih etmek en doğrusu olacaktır. Kükürtlü sabunun faydaları ise saymakla bitmiyor.

Vücut temizliği için iyi bir alternatiftir.

Cildi derinlemesine temizler ve arındırır.

Ciltteki ölü tabakayı temizler.

Cildin pürüzsüzleşmesine yardım eder.

Keratolitik etkisi vardır.

Sivilce ve akneleri kurutucu özelliğe sahiptir.

Antiseptik ve anti bakteriyeldir.

Ciltte yağlanmaya sebep olan yağ salgısını azaltır.

Yağlı ciltlerin yağ ve su oranını dengeler.

Cilde zararlı mikroorganizmaların yerleşmesini önler.

Kaşıntıyı alır, uyuz problemini ortadan kaldırır.

Kükürtlü sabunu hem saçlar hem de cilt için kullanmak mümkün. Ancak kullanırken en bilinçli olunması gereken sabunların başında geliyor. Cilt için kullanılacaksa, her sabah yataktan kalkınca ve her gece uyumadan önce kükürtlü sabunla birer kez yüz yıkanıp durulanabilir. Bu temizlik için yalnızca kükürtlü sabun kullanmak yeterli olacaktır. Saç için kullanılacaksa, haftada 3 ya da 4 kez kullanılabilir. Saçlar kükürtlü sabunla iyice köpürtülmeli ve saç diplerine masaj yapılarak uygulanmalıdır. Bu temizlik için de yalnızca kükürtlü sabun kullanmak yeterli olacaktır.

Kükürtlü sabun ise bazı ciltler ve saçlar için de farklı etkiler oluşturabilir. Bunun için bu konuda hassas olunmalıdır. Bazı saçlar kurutup dökmeye hatta kepeklendirmeye de sebebiyet verebilir. Onun için bu yönde dikkatli olunmalıdır.