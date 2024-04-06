Doğal antidepresan sarı kantaronun faydaları saymakla bitmiyor: Şifa olacak!

21. yüzyılda kullanım alanı eskiye nazaran oldukça azalan sarı kantaron bitkisi, son zamanlarda doğal tedavi yöntemlerine yönelen kişilerin radarında...

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde de tıbbi ve aromatik bitkilerin ilk sırada yer alıyor!

Mod yükselten bitki", "doğadan gelen prozac", "tabiatın sunduğu antidepresan" gibi tanımlamalara sahip olan sarı kantaron bitkisi, ruh sağlığı üzerinde oldukça olumlu bir etkiye sahip.

Bunun yanı sıra antiseptik özelliği de bulunan sarı kantaron, vücudu mikroplara karşı koruyor ve iltihap önleyici etkiler göstererek vücutta oluşan enfeksiyonların hızla iyileşmesine yardımcı oluyor.

Hücrelerin daha hızlı yenilenmesini sağlayan bu bitki, böylece cilt sorunlarını ortadan kaldırıyor ve yaraların daha çabuk iyileşmesinde büyük rol oynuyor.

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Peki birçok sağlık sorununa iyi gelen sarı kantaron bitkisinin faydaları nelerdir? Kantaron yağı evde nasıl yapılır Sizler için sarı kantaronun faydalarını, kantaron yağı ve çayı tarifini derledik.

-Sarı kantaron bitkisinin faydaları Ciltteki renk eşitsizliklerini dengeler ve cildin daha parlak ve güzel görünmesini sağlar.

-Ciltteki yaşlanmayı geciktirir ve aknelerden kalan izleri geçirir. Cilt lekeleri, güneş izleri üzerinde oldukça etkilidir.

-Cilt yüzeyinde oluşan morlukları kısa bir süre içinde geçirir. Ani kan kayıplarının yaşanabileceği durumlarda kanamaların azalmasına yardımcı olur.

-Romatizma hastalığından kaynaklanan ağrıların hafifletilmesini sağlar. Demir eksikliğinden kaynaklanan el ve ayak üşümeleri için birebirdir.

-Sarı kantaron yağı ile şakaklara masaj yapmak, baş ağrısını dindirir. Herpes virüsün neden olduğu yaraların iyileşmesini hızlandırır.

-Saçtaki dökülmeyi azaltır ve kepek oluşumunun önüne geçer. Uykusuzluk yaşanılan durumlarda rahat bir uyku sağlar.

*Bitkinlik ve yorgunluğa iyi gelir ve vücuda enerji verir. Birçok psikiyatrik bozuklukta oldukça etkili bir bitkidir.

*Depresyon ve anksiyete tedavisinde sıkça kullanılır. Mide yaralarını iyileştirici özelliği bulunur.

*Bebekler için rahatlatıcı bir etkisi vardır. Uçukların iyileşmesini sağlar

*Pişik sorununu önler. Varislerle savaşır.

*Sarı kantaron yağı yapımı Bir demet kantaron çiçeği, orta büyüklükte bir kavanoz kantaron yağı yapmak için yeterli olacaktır.

*Ortaya çıkan karışımı ağrıyan eklemlerinize ve sırt ağrılarınıza masaj yaparak kullanabilirsiniz.

*İlk olarak topladığınız sarı kantaron çiçeklerini iyice yıkayıp kurutun. Ardından çiçekleri elinizle sapından koparıp cam bir kavanoza alın.

*Bütün çiçekleri kavanoza aktardıktan sonra içine saf zeytinyağı ekleyin. Kavanozun ağzını önce bir tülbentle sıkıca kapatın. Kantaron çiçeklerinin özlerinin yağa geçmesi için kavanozu 2-*3 hafta güneşte bekletin.

*Yağ bu hale geldiğinde kullanıma hazır demektir. Ardından kantaron yağınızı koyu renk bir şişeye süzün ve karanlık bir yere alın.

*Sarı kantaron çayı yapımı İyice kaynayan suyun içine 2 ya da 3 kaşık kurumuş sarı kantaron eklenir.

*10 dakika dinlendikten sonra süzülerek bir bardağa alınır. Hazırlanan çay, bal ve limon ile lezzetlendirilerek tüketilebilir.

NOT: Reçeteli ilaçlarla etkileşime girme ihtimali bulunduğundan doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Hamile ve loğusa olan kadınların sarı kantaron yağı ve çayını doktor kontrolünde tüketmesi gerekmektedir.

Aşırı doz sarı kantaron çayı tüketimi, çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkarabilir.

Bu nedenle günde en az 2 bardak tüketmeye özen göstermelisiniz.