Sarımsak, geçmiş çağlardan bu yana sağlığa olan faydalarıyla bilinen ve gerek sağlığın geliştirilmesi gerekse lezzet amaçlı olarak sıklıkla kullanılan besinlerden bir tanesidir. Halk arasında doğal antibiyotik olarak da adlandırılan sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmediği gibi her geçen gün yeni bir faydası daha keşfedilmeye devam etmektedir.

Doğal antibiyotik sarımsaktan 6 diş kavurup yerseniz

6 diş kavrulmuş sarımsak yerseniz, 2 ila 4 saat içinde vücudunuz sarımsağın içindeki faydalı maddelerden istifade etmeye başlar. Özellikle, sarımsağın antioksidan özelliği kendini hızlı bir şekilde belli eder ve bu sayede vücudunuz, birçok hastalığın oluşmasına neden olan serbest radikallerle savaşmaya başlar.

Üstelik sarımsak öyle güçlü bir antioksidandır ki yenmesinin üzerinden henüz 2 ila 4 saat geçmişken kanserli hücrelere bile meydan okumaktan çekinmez, mücadelesine hızla başlar.

Kavrulmuş sarımsak nasıl hazırlanır?

Günde 6 diş kavrulmuş sarımsak yiyin çünkü oldukça faydalı. Bir bütün sarımsağı alın ve keskin bir bıçak yardımıyla baş kısmını güzelce kesin. Sonra yine bütün halinde bir kabın içine alın ve doğru fırına verin. Üzeri renk alıp içi yumuşamaya başlayıncaya kadar pişirin ve işte bu kadar. Sarımsağınız bütün halinde piştikten sonra soğumasını bekleyin ve ardından 6 diş sarımsağı ayırıp afiyetle yiyin. 24 saat içinde vücudunuzda tüm bu etkilerin meydana gelmesini istiyorsanız gün boyunca yiyeceğiniz her şeye dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın.

Kavrulmuş sarımsakları yedikten sonra 24 saat boyunca bol bol su için, taze sebze ve meyveler tüketin. Ana yemek olarak da yine hafif, mümkünse kolayca sindirilebilir, protein açısından zengin yemekler tercih edin. Rafine, yani işlenmiş şeker ve gıdalardan da uzak durun.

Sarımsağın vücuda faydaları şöyle sıralanabilir: