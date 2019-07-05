“Doğada öğreniyorum” kampları Artvin’de başladı “1 Temmuz 2019-1 Eylül 2019 tarihleri arasında "Doğada Öğreniyorum" projesi kapsamında Artvin’in Ardanuç ilçesi Tütünlü YİBO’da oluşturulan Doğa, Bilim, Sanat, Spor kampları ilk hafta Hopa ilçesinden öğrenci grubu ile başladı.

“1 Temmuz 2019-1 Eylül 2019 tarihleri arasında "Doğada Öğreniyorum" projesi kapsamında Artvin’in Ardanuç ilçesi Tütünlü YİBO’da oluşturulan Doğa, Bilim, Sanat, Spor kampları ilk hafta Hopa ilçesinden öğrenci grubu ile başladı.

Doğayla ilişkilendirilmiş fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler, görsel sanatlar (ebru, resim) drama, müzik,tarım uygulamaları, kültürel geziler, uçurtma şenliği, gökyüzü gözlemleri, spor (futbol, basketbol, voleybol turnuvaları) faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Kamp açılışına Ardanuç Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, İlçe Milli Eğitim Müdürleri Yusuf Saraç ile öğrenciler katıldı.

Kamp açılışında konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, “doğada yaşam etkinliklerinde bireysel yeteneklerini, üretkenliklerini farklı bakış açılarını kullanarak teorik bilgilerini günlük hayata aktaracak olan siz öğrencilerimizin kamp sürecini en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum hem eğlenerek hem de öğrenerek verimli bir kamp geçirmenizi diliyorum” dedi.

Kamp açılışında konuşma yapan Ardanuç Kaymakamı M. Furkan Sancaktutar; ilçemizde böyle güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaktan duyduklarını memnuniyeti belirterek öğrencileregüzel bir kamp dönemi geçirmelerini diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.