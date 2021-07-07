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Gündem Doğa yürüyüşünde kaybolan 4 kişi bulundu
Gündem

Doğa yürüyüşünde kaybolan 4 kişi bulundu

Bursa Uludağ'da doğa yürüyüşü sırasında yollarını kaybeden 4 arkadaş, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince 6 saat sonra bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 03:07:00 -
Doğa yürüyüşünde kaybolan 4 kişi bulundu

Bursa’dan doğa yürüyüşü yapmak için sabah saatlerinde Uludağ’a çıkan M.E.V., B.İ., F.D. ile E.K., 2’nci Oteller Bölgesi’nden ormanlık alanda yürümeye başladı. Bir süre ilerleyen gençler, yollarını kaybetti.

Geri dönemeyeceklerini anlayan 4 arkadaş, jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alana dağılan ekipler, bölgede saatlerce arama yaptı. Ekiplerle sürekli irtibatta olan 4 arkadaş, yürümeye devam etti. Kayıp 4 arkadaş, yaklaşık 6 saat sonra JAK ekipleri tarafından Orhaniye köy yolundaki patikada bulundu.

Başlangıç noktasından yaklaşık 15 kilometre yol yürüyen 4 arkadaş, ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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